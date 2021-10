Detida com 8 kg de cocaína no aeroporto da Praia

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na sexta- feira passada, 22, em flagrante delito, uma mulher, de 38 anos, de nacionalidade cabo-verdiana, suspeita da prática de crime de tráfico internacional de drogas. Suspeita transportava 8 kg de cocaína.

Em comunicado, a PJ informa que a mulher, de nacionalidade cabo-verdiana, foi detida após o desembarque num voo da TAP, que fazia o percurso São Paulo (Brasil)/Lisboa/Praia.

Essa detenção foi feita pela Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE) – Brigada Aeroportuária – da Polícia Judiciária, na sequência de uma acção de rotina de controlo de passageiros, no Aeroporto Internacional Nelson Mandela.

Conforme a PJ, a suspeita, que foi encontrada na posse 8,084 kg de cocaína, trazia o produto no interior da sua bagagem.

Depois de detida a mulher foi presente, no dia seguinte, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguida detida e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada Prisão Preventiva.

A PJ anunciou também que os quatro indivíduos, estes de nacionalidade estrangeira, sendo três do sexo masculino e um do sexo feminino, que foram detidos pela PJ, nos Aeroportos da Praia e de São Vicente, entre os dias 09 e 18 de Agosto do corrente ano, na posse de um total de 8633 gramas de Cocaína, ficaram todos em prisão preventiva.