Três detidos em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, entre os dias 06 e 07, em flagrante delito, na via pública, dois indivíduos do sexo masculino, de 16 e 51 anos, residentes em Ribeira Bote, por terem sido encontrados na posse de produtos estupefacientes (Cannabis e Haxixe).

Num comunicado, a PJ informa que os detidos foram presentes, esta segunda-feira, 08, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo o Ministério Público promovido o julgamento dos mesmos em Processo Especial Sumário.

A PJ anunciou igualmente que, em cumprimento de um mandado do Ministério Público, foi detido, fora de flagrante delito, em São Vicente, um terceiro indivíduo, do sexo masculino, de 37 anos, residente em Dji d’Sal, suspeito da prática de crimes de roubo, ocorridos no centro da cidade, entre meados de Julho e Setembro do corrente ano.

A PJ informa que o detido foi presente, no tempo legal, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, tendo-lhe sido aplicada apresentação periódica, proibição de saída da ilha e de contactar com os ofendidos, e a proibição de saída de casa antes das 06:00 e depois das 23:00.