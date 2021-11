Covid19: Cabo Verde sem casos positivos e com seis recuperados

Arquipélago tem, actualmente, 67 casos activos

Nas últimas 24 horas foram analisadas 423 amostras, somam-se 0 casos novos positivos e 6 recuperados ( Praia 2, São Filipe 1, São Vicente 2 e Ribeira Brava 1.), segundo o boletim epidemiológico deste sábado.

Com esta actualização o país passa a contabilizar 67 casos activos, 37852 casos recuperados, 349 óbitos, 16 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38293 casos positivos acumulados.

Os concelhos com mais casos activos são a Praia, com 14, São Vicente, com 13 e Santa Catarina, com 11.