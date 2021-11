Covid19: Cabo Verde com 3 novos casos

Depois de um sábado sem infectados, este domingo já foram detectados resultados positivos. Todos na capital.

Nas últimas 24 horas foram analisadas 285 amostras e somam-se 3 casos novos positivos (todos na Praia) e 5 recuperados (Praia 2, São Filipe 2 e Ribeira Grande de Santo Antão 1).

Com esta actualização o país passa a contabilizar 65 casos activos, 37.857 casos recuperados, 349 óbitos, 16 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 38.296 casos positivos acumulados.

Os concelhos com mais casos activos são a Praia, com 15, São Vicente, com 13 e Santa Catarina, com 11.

A pandemia provocada pelo novo coronavírus já causou pelo menos 5.094.101 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China em Dezembro de 2019, segundo o balanço diário da agência France-Press.

Mais de 252.864.960 casos de infecção pelo SARS-CoV-2 foram oficialmente diagnosticados em todo o mundo desde o início da epidemia.

Os países que registaram mais mortes nos seus relatórios mais recentes são os Estados Unidos, com 1.240 óbitos, Rússia (1.219) e Brasil (731).

Os Estados Unidos continuam a ser o país mais afectado, tanto em número de mortes como de infecções, com um total de 762.972 mortes para 47.051.430 casos, de acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil com 611.222 mortes e 21.953.838 casos, a Índia com 463.530 mortes (34.437.307 casos), o México com 291.089 mortes (3.844.791 casos) e a Rússia com 255.386 mortos (9.070.674 casos).

Em termos de regiões do mundo, América Latina e Caraíbas totalizaram 1.530.406 mortes para 46.276.783 casos, Europa 1.453.054 mortes (78.361.727 casos), Ásia 883.199 mortes (56.465.562 casos), Estados Unidos e Canadá 792.288 mortes (48.797.575 casos), África 220.517 mortes (8.559.709 casos), Médio Oriente 211.613 mortes (14.120.415 casos) e Oceânia 3.024 mortes (283.189 casos).

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima, tendo em conta a mortalidade directa e indirecta relacionada com a covid-19, que o balanço da pandemia pode ser duas ou três vezes superior ao que é oficialmente recenseado.