Suspeitos de VBG e agressão sexual de menor em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva a um indivíduo suspeito de prática continuada de um crime de Violência Baseada no Género (VBG) cometido contra sua companheira e um outro suspeito de agressão sexual de menor.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os suspeitos foram detidos entre os dias 10 e 13 do corrente mês, fora de flagrante delito, em cumprimento de dois mandados do Ministério Público.

O primeiro detido é um homem de 31 anos, residente em Alto casa d’água – Monte Sossego, suspeito da prática continuada de um crime de VBG, cometido contra sua companheira.

No segundo caso, um indivíduo de 38 anos, residente em Ribeirinha, é suspeito da prática de crimes agravados de Agressão Sexual cometidos contra a filha, cometidos de 2017 à presente data. A vítima, hoje com 17 anos, vinha sendo agredida sexualmente desde os 14 anos.

A PJ informa que os detidos foram presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado prisão preventiva.