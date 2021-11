Suspeito de vários crimes fica em prisão preventiva

O Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou prisão preventiva ao suspeito de vários crimes.

A Polícia Judiciária informa que deteve, na passada quinta- feira, 25, fora de flagrante delito, no bairro da Boa Esperança, na Boa Vista, um indivíduo do sexo masculino, de 28 anos, natural da cidade da Praia, suspeito da prática de vários crimes.

Num comunicado, a PJ indica que esse indivíduo é suspeito de um crime de homicídio agravado, na sua forma tentada; um de homicídio simples, na sua forma tentada; dois de ofensas simples à integridade; dois de armas; um de ameaça de morte; um de dano e um de VBG, cometidos nos anos de 2017 e 2021.

A PJ cita que realizou essa detenção, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV), na sequência da investigação de vários processos-crimes, e em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

A mesma fonte avisa que o detido foi presente, no dia seguinte, ao Tribunal da Comarca da Boa Vista, que aplicou prisão preventiva como medida de coação pessoal.

Já na ilha de São Vicente, a Polícia Judiciária comunica que, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de um mandado do Ministério Público da ilha do Sal, deteve, na sexta-feira, 26, fora de flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 41 anos, natural da Nigéria, que vinha sendo procurado há mais de um ano, suspeito da prática de crime de Tráfico de Estupefacientes.

Conforme a mesma fonte, o suspeito, que antes residia em Santa Maria, ilha do Sal, ao se aperceber que havia contra si investigações em curso no Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), que resultaram, inclusive, na apreensão de estupefacientes, alegadamente a ele pertencentes, abandonou o país, rumo à Dakar – Senegal, tendo regressado ao país há em pouco tempo, e fixada residência na ilha de São Vicente.

O detido, conforme a PJ, foi presente, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada apresentação periódica e interdição de saída do território nacional.