68,7% Da população elegível já foi vacinada com duas doses

A nível nacional 68,7% da população elegível já está vacinada com duas doses da vacina contra a COVID-19.

A informação foi avançada, esta segunda-feira, pelo director do Serviço de Vigilância Epidemiológica, Domingos Teixeira, em substituição do director Nacional de Saúde, na habitual conferência de imprensa sobre a evolução da COVID-19, no país.

Segundo Domingos Teixeira, a nível nacional já foi vacinada 83,2 % da população elegível com a primeira dose da vacina contra a COVID-19.

“18 Concelhos já atingiram 70 % da população elegível vacinada com pelo menos uma dose. E quatro concelhos ainda não atingiram esta meta de 70% da vacinação elegível vacinada que são: São Salvador do Mundo, Santa Catarina de Santiago e Tarrafal de Santiago e Boa Vista”, indica.

Domingos Teixeira disse que em média, nos últimos 14 dias, o número de primeiras doses administradas é de 255 doses por dia. “11 Concelhos já atingiram 70% da população elegível vacinada com duas doses, e a média dos últimos 14 dias, o número de duas doses é de 900 por dia”.

Até o dia 5 de Dezembro, indicou que a nível nacional já foram administradas um total de 562 613 doses de vacinas contra COVID-19 no país.

E que no dia 22 de Novembro, iniciou-se a aplicação de dose de reforço (terceira dose) destinados a algumas categorias nomeadamente pessoas maiores de 60 anos, doentes crónicos, bombeiros e profissionais de saúde.

“Para este efeito está a ser feito administração de dose de reforço, a partir de dois meses após as segundas doses. E está a ser usado para este efeito a vacina da Moderna e a aceitação está sendo boa”, aponta.

Domingos Teixeira avisou que está prevista a chegada por estes dias de mais 200 mil doses da vacina da Pfizer, no âmbito da iniciativa Covax.