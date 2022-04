Vacinação completa só com terceira dose contra COVID-19

O esquema de vacinação contra a COVID-19 só será considerado completo quando as pessoas em idade de vacinação tiverem tomado as três doses da vacina. Segundo o Boletim Oficial da passada quinta-feira, 7, a medida foi aprovada em Conselho de Ministros do dia 31 de Março e entra em vigor no dia 15 de Abril.

Conforme explicita o documento, para efeito de emissão ou admissão do certificado COVID de vacinação, são considerados os cidadãos que atestem a conclusão do esquema vacinal primário, com administração da última toma. Neste caso, a segunda dose ou dose única, nos termos da resolução nº78/2021, de 30 de Julho, sendo válidos até 270 dias. Ainda para efeito de emissão ou admissão do certificado COVID de vacinação são considerados os cidadãos que confirmem a toma de uma dose adicional de reforço, para além da segunda dose ou dose única, sendo nesse caso emitidos certificados sem período de validade. Quantos aos certificados emitidos até à data, mantêm-se em vigor até o fim do seu prazo de validade. Cabo Verde não regista nenhum caso fatal de COVID-19 há mais de um mês, sendo a taxa de letalidade global de 0,7%. Durante a conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica no país, o director nacional da Saúde informou que, até a altura, foram utilizadas um total de 690.768 doses de vacinas o que representa 66 % do total de vacinas que o país recebeu. “74% das pessoas adultas encontram-se completamente vacinadas. Em termos das doses de reforço 55.486 pessoas adultas já tomaram a sua dose de reforço, o que corresponde a 15% desta população”, reportou. Actualmente, o país contabiliza 11 casos activos, de 55.501 casos recuperados, 401 óbitos, perfazendo um total de 55.966 casos positivos acumulados.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.