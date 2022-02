90% da população está vacinada

Até 6 de Fevereiro, 90% da população geral elegível com 18 ou mais anos de idade que não se identificou como pertencente aos grupos de prioritários definidos no Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a COVID-19 estava vacinada.

A informação consta do boletim de vacinação de 9 de Fevereiro que dá conta de 236.672 pessoas vacinadas.

Conforme a mesma fonte, 315.633 adultos, 85,2%, da população adulta estimada no país, estavam vacinados com a primeira dose e 268.827 e 72,6%, da população alvo, com a segunda dose.

Até 06 de Fevereiro, o país tinha utilizado 651.653, 69%, das vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros.

44.018 dos adolescentes , correspondente a 74.3% da população estimada foram vacinados contra COVID-19.