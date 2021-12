Mais de 10 mil adolescentes dos 12 aos 17 anos já estão vacinados

O número de adolescentes dos 12 aos 17 anos já vacinados é de 10575, segundo o director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto.

“Até domingo já tínhamos vacinado 10575 adolescentes, o que nos dá uma taxa de 17,9% deste grupo etário que já tomou a primeira dose de vacina contra a COVID-19”, avançou hoje Jorge Noel Barreto na habitual conferência de imprensa sobre a COVID-19.

A campanha de vacinação teve início na passada quinta-feira, 16, e de acordo com Jorge Noel Barreto, a meta é vacinar 70% até finais de Janeiro de 2022.

A vacinação dos adolescentes acontece nas escolas e nos postos de vacinação, mas estes só podem ser vacinados mediante a assinatura de um termo de consentimento pelos pais ou encarregados de educação.

Conforme Jorge Noel Barreto o intervalo de vacinação da primeira e segunda dose é de 21 dias.

Essa meta, segundo Jorge Noel Barreto só pode ser alcançada com a adesão dos pais, porque são eles que autorizam a vacinação dos seus filhos. “Esperamos que os pais continuem a mostrar interesse em vacinar os seus filhos adolescentes neste grupo etário de forma que possamos vacinar o mais rapidamente possível, porque queremos que essa população fique protegida o mais rapidamente possível, tendo em conta a circulação do vírus, das suas variantes e do surgimento de novas variantes de preocupação que poderão também trazer consequências que ainda não sabemos quais são”.

As pessoas com mais de 40 anos já podem tomar a dose de reforço

Jorge Noel Barreto anunciou que a partir de amanhã, 21, já será possível às pessoas com idade igual ou superior a 40 anos procurar o posto de vacinação para receber a sua dose de reforço.

“Informamos também que as doses de reforço serão essencialmente com a vacina da Moderna, que é a vacina que temos disponível neste momento para este efeito, e precisamos utilizar as doses que ainda temos para não haver desperdícios de vacinas, tendo em conta a sua importância”, assegura.