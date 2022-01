Passagem de ano tranquila em São Vicente

A passagem de ano no decorreu sem incidentes na cidade do Mindelo, conforme as autoridades, citadas pela agência Inforpress.

Conforme informações avançadas pela Polícia Nacional em São Vicente, pelo menos até às 8:00 de hoje não se registou “nada de maior”, nem do centro da cidade do Mindelo, nem nos arredores, também pela pouca afluência de pessoas na via pública. Durante as primeiras hora de 2022, a Polícia Nacional em São Vicente apenas foi chamada a resolver alguns incidentes, dos quais resultaram feridos leves. Entre estes incidentes, destaque para um possível caso de Violência Baseado no Género (VBG) e de danos à residência, que resultou na detenção de um indivíduo. Na circulação rodoviária, registaram-se quatro acidentes, incluindo um atropelamento na Lajinha. Três feridos ligeiros foram o resultado desses acidentes. As autoridades continuarão atentas ao longo deste dia 1 de Janeiro, não escondendo alguma preocupação com o comportamento de pessoas já alcoolizadas, segundo a fonte citada pela Inforpress.

