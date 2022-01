Encontro de três dias quer transformar potencialidades de São Vicente em “forças competitivas”

Organizado pela câmara local, Fórum Pensar São Vicente 2035 debate futuro da ilha.

A ideia é conhecida desde que foi apresentada, em Setembro do ano passado. O Fórum Pensar São Vicente 2035 quer ser um espaço de debate e projecção do futuro da ilha e da região norte, numa perspectiva de longo prazo. Inicialmente previsto para o final de 2021 e adiado para Janeiro, o Fórum começa hoje, em Ribeira de Julião.

A organização é da Câmara Municipal, com o envolvimento de “todos os eleitos”. O vereador Albertino Graça, quem mais tem dado a cara pelo projecto, explica que este não é “mais um” evento, antes a resposta necessária a uma nova conjuntura.

“O mundo é outro. Um fórum que eu, eventualmente, tivesse realizado em 2015, hoje não me serve para nada. Eu não tenho memória de fóruns em São Vicente para discutir que caminhos a ilha deve seguir. Pode ser que tenha havido mas, com esta dimensão e profundidade, não tenho memória”, refere.

Um dos exercícios propostos para os próximos três dias passa por tentar idealizar, de forma integrada, toda a região norte. “Falar de São Vicente sem falar de Santo Antão e São Nicolau não nos vai levar a bom porto”, considera Graça.

Esta quarta-feira, o dia está reservado à abertura oficial, com a presença do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva. O essencial dos trabalhos está previsto para quinta e sexta-feira, com actividades de manhã e à tarde, sempre com dois painéis em simultâneo.

O programa constrói-se em torno de temas como planeamento, investimento, educação, cultura, economia marítima, ambiente e turismo, revisitando projectos em curso ou anunciados, do Data Center ao Terminal de Cruzeiros, da requalificação do eixo Electra-Cabnave ao reaproveitamento do espaço da ex-ONAVE, do Mindelo Golf Resort ao Hotel Salamansa, só para citar alguns exemplos.

“Temos a zona de Fortim, iniciaram o projecto, anos depois ainda está lá. O que fazemos com o espaço que é extraordinariamente importante para São Vicente? Temos de saber e o Fórum pode ajudar nisso. Quando falamos da transformação digital, temos um projecto importante, o Data Center, e queremos saber qual o ponto da situação”, ilustra o vereador.

Sem perder de vista a regionalização e uma melhor distribuição de recursos públicos pelo conjunto do arquipélago, o Fórum Pensar São Vicente 2035 procura caminhos para a projecção internacional da economia regional.

“Vamos falar sobre o relançamento da economia da ilha. São Vicente tem condições extraordinárias e é detentora de activos importantes. Então, a economia precisa que transformemos essas potencialidades em verdadeiras forças competitivas, isso é que não tem sido feito”, avalia.

Na periferia do Mindelo, o Fórum terá lugar numa estrutura provisória, edificada em Ribeira de Julião. A escolha do local responde ao propósito de concretizar algo “diferente” do habitual. “Tenho de criar algo inovador para que o investidor possa ter nisso interesse”, justifica Albertino Graça.

O leque de convidados é formado pela prata da casa, com personalidades nacionais, entre responsáveis políticos, empresários e dirigentes associativos, académicos e dirigentes de instituições do Estado. Da lista de oradores constam nomes como o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares, e a secretária de Estado do Ensino Superior, Eurídice Monteiro.

Quando, na sexta-feira ao final do dia, cair o pano sobre o Fórum, o vereador eleito pelo PAICV espera que os são-vicentinos tenham uma ideia “muito clara” daquilo que se pretende para a ilha.

“A ilha precisa de virar a página e entrar num outro momento. Precisa de encontrar ou traçar o seu próprio caminho para o desenvolvimento. Hoje ninguém tem dúvidas do caminho centralizador do país. Depois deste fórum, esperamos que, em todo o país, se tenha consciência deste caminho que temos que inverter e que os são-vicentinos tenham uma ideia clara do caminho que queremos seguir”, antecipa.

Com o horizonte colocado em 2035, o Fórum nasce em 2022, para se tornar, assim esperam os promotores, um evento regular.

“O Fórum não é fim de tudo, é o princípio”, prevê Graça.

Vigilância, vacinas e testes

Em contexto covid-19 e num momento de alto nível de transmissão comunitária do vírus SARS-CoV-2, o Fórum Pensar São Vicente 2035 adapta-se às circunstâncias sanitárias. À entrada deve ser apresentado o certificado digital de vacinação, estando prevista a disponibilização de testes rápidos para os participantes que queiram testar-se.

“Não vamos ter qualquer problema. Estamos em contacto permanente com a delegacia de saúde, para poderem organizar piquetes e estarmos permanentemente em alerta”, informa Albertino Graça.

*com Fretson Rocha

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1051 de 19 de Janeiro de 2022.