Entre romantismo e prendas

No dia 14 de Fevereiro celebra-se o Dia dos Namorados e de São Valentim, uma data especial e comemorativa na qual se celebra a união amorosa entre casais e namorados e é também o dia de demonstrar afeição entre amigos, sendo comum a troca de cartões e presentes com símbolos de coração. O Expresso das Ilhas foi saber em que medida a pandemia afectou a forma de celebrar Dia dos Namorados.

Para isso, o jornal foi conhecer alguns casais e visitar algumas lojas e saber como tiveram que se reinventar para melhor servir os clientes.

Silvânia Cardoso e Ailton Tavares estão juntos há um ano e sete meses. Conheceram-se durante a quarentena. “Neste contexto difícil que o país e o mundo está a enfrentar, só tenho de agradecer à pandemia, porque foi graças a isso que conheci o meu namorado. Estávamos em estado de emergência, ele foi passar a quarentena na minha zona e foi aí que nos conhecemos”, revela.

“Ele fez-me o pedido de amizade no Facebook, aceitei e começamos a conversar. No início eram conversas normais, mas com o passar dos dias ele começou a conquistar-me. Não cedi logo, mas com o desenrolar da conversa apaixonei-me por ele e, depois do estado de emergência quando vim para a Cidade da Praia, aceitei o seu pedido de namoro”, conta Silvânia.

O casal tem planos de constituir família daqui a alguns anos. “Ele mora com os pais e eu divido a renda com uma colega de quarto. Ou seja, vivemos em casas separadas, o nosso relacionamento no dia-a-dia é tranquilo. Tentamos sempre dialogar e também prezamos o respeito mútuo”.

Silvânia conta que desde que começaram a namorar apenas tiveram um Dia dos Namorados e passaram-no em sítios diferentes. “Não celebramos o dia como deve ser porque calhou num final de semana e nesse dia eu estava na minha zona com os meus pais e ele, no Platô”.

Já o casal Carlos Tavares e Patrícia Lopes estão juntos há 17 anos. O casal vive na Alemanha, mas conheceram-se em Cabo Verde, quando frequentavam o 7°ano de escolaridade. Estudaram juntos no liceu e ficaram amigos.

“Vieram as férias escolares e no ano lectivo seguinte fomos estudar em turmas diferentes e ficamos um ano sem nos vermos. Encontramo-nos no ano seguinte quando voltamos a ficar na mesma turma. Foi então que começámos a namorar. Tínhamos 16 anos e hoje tenho 33”, conta Carlos Tavares.

Já no final de 2006, Carlos Tavares viajou para Portugal, “estivemos anos distantes mas, no início de 2008, ela também conseguiu viajar para Portugal. Desde aí são quase 17 anos de altos e baixos, mas sobretudo de muita união”.

Em relação à pandemia, disse que mudou a forma de namorar, mas para melhor. “Primeiro foram cerca de seis semanas em casa, depois foram mais sete meses. A pandemia veio de certa forma proporcionar-nos mais tempo juntos, pelo que aproveitamos para estar em família, reformular projectos de vida e as nossas ideias. E foi assim que surgiu o projecto «Ntom papia ku mi» em Março de 2019”.

“O projecto rouba-nos tempo, mas somos conscientes de que é preciso um pouco de sacrifício pessoal para alcançarmos os novos objectivos”, sublinha Carlos Tavares.

Para além do projecto “Ntom papia ku mi”, Carlos adiantou que também conseguiu relançar a sua carreira musical, algo que tinha ficado para trás com o passar dos anos. “A Patrícia também esteve a me apoiar chegando a fazer parte do videoclipe da música, que está disponível no Youtube e noutras plataformas digitais”.

Carlos frisou que o seu relacionamento com a Patrícia está a caminhar para uma estabilidade que há muito desejava. “Já não somos os miúdos de 16 anos de idade, em que tudo era fogo e paixão. Acredito que o amor não acaba, transforma-se. E a dada altura, também é importante ter em conta o respeito, o carinho, a cumplicidade e o cuidado com o nosso lar. É aí que está o segredo do sucesso. Tentamos juntos manter o foco no futuro e seguir os planos, sem esquecer do tempo em família”.

Carlos e Patrícia casaram-se em 2017 e têm duas filhas, uma de 10 e outra de 5 anos.

Sílvia Duarte e Osvaldo Martins, do concelho de Santa Cruz, estão juntos há oito anos. Sílvia não se lembra bem de como é que se conheceram, mas conta que são amigos desde a época do liceu.

“Ele sempre mostrou interesse em namorar comigo, mas eu não queria. Acho que foi no ano 2012, por aí. Mas foi em 2014 que começamos a namorar, isso porque comecei a ver que ele realmente gostava de mim e então resolvi dar-lhe uma chance”, assinala.

Foram viver juntos e hoje têm dois filhos. “Não somos casados, mas vivemos na mesma casa há 6 anos”.

Dia dos Namorados

Para o Dia dos Namorados, Silvânia Cardoso assegura que não está a preparar nada especial. “Acredito que o Dia dos Namorados deve ser celebrado todos os dias, não é preciso ter uma data especial para surpreender o namorado. Temos que fazer com que todos os dias sejam especiais ao lado de quem amamos”.

Carlos Tavares, por seu lado, disse que com o passar do tempo, a chegada dos filhos e os projectos, às vezes falta tempo para celebrar o Dia dos Namorados. “Mas ainda assim, faço questão de presenteá-la com flores e algumas lembrancinhas. É o nosso jeito de comemorar”.

Ainda para o Dia dos Namorados, avançou que tem uma surpresa para os amigos e seguidores. “Para este ano, vamos comemorar o Dia dos Namorados com o lançamento de mais uma música”.

Sílvia conta que sempre celebram o Dia dos Namorados em casa. “Temos o costume de fazer um jantar romântico e incluir a maioria dos doces que gostamos”.

“A pandemia não me afectou em termos de namoro porque continuo a namorar como sempre. Contudo, este ano vai ser diferente. Será o primeiro ano que vamos celebrar o Dia dos Namorados longe um do outro”, conta.

Ofertas

As lojas e as boutiques estão com muitas novidades para o Dia dos Namorados, para todos os gostos e bolsos. Os restaurantes também oferecem menus especiais para a ocasião.

Na Butiki Nilda, no Platô, há vários produtos para esta época como roupas para homens e mulheres, bijutarias, perfumes, sapatos, bolsas, acessórios e cosméticos. “Temos várias opções para as pessoas presentearem-se no Dia dos Namorados pelo que as pessoas podem escolher o que oferecer porque o preço está ainda mais acessível”, indica Benilda Ortet, conhecida por Nilda.

Em relação à venda, explica que devido ao momento difícil que o país vive não está com grande expectativa, mas acredita que dias melhores virão. E acrescenta dizendo que com a pandemia houve alguns constrangimentos, tanto para os comerciantes como para os clientes, “de uma forma ou de outra todas as pessoas foram atingidas”.

“Muitas pessoas estão na crise, muitos já perderam tudo, outros estão a trabalhar arduamente para ver se conseguem ultrapassar esta fase mantendo o negócio. Já passei por muita coisa nesta área, mas esta não é a primeira vez que estou a sofrer e saber o que é perder tudo e começar novamente”, expõe.

Nilda explica que no ano passado a venda não foi em alta, porque a “forma como as coisas estão, as pessoas estão a pensar muito mais antes de comprar e a ter mais cautela com os gastos”.

A loja Anjos MundiLar, no Platô por seu lado, oferece para essa ocasião chocolate, perfumes (kits para presentear, quer para os homens quer para mulheres e adolescentes), conjunto de cosméticos, mobílias para casa, produtos alimentícios, cestas para presentear e vários outros produtos a gosto do cliente e para todas as idades.

Ana Monteiro, responsável da loja Anjos MundiLar, espera que a venda aumente, mas vai adiantando que não tem verificado ainda muita procura. “Estamos a sentir o efeito da pandemia desde o ano passado. Para o Dia dos Namorados esperamos alcançar as expectativas, até porque o número de casos já diminuiu de forma considerável pelo que espero que a venda aumente, até porque temos várias novidades”, anúncia.

Elsy Gonçalves da loja Super Chick diz que para o Dia dos Namorados está com novidades que vão desde lingeries, bolsas, perfumes, cremes, roupas, calçados e outras novidades.

As expectativas para este ano, em termos de venda, são boas porque com as exposições dos produtos têm suscitado certo interesse das pessoas.

Quanto aos constrangimentos por causa da pandemia não têm tido muitos já que a loja é nova, com menos de um ano de existência no mercado. “Apesar da pandemia estamos a vender bem. Como a loja é nova esperamos muito mais visitas. Temos produtos bonitos e a bom preço para toda a família, e os nossos produtos podem servir para todas as ocasiões”.

A loja Floribela, no Platô, está com vários produtos disponíveis para o Dia dos Namorados, como “flor natural, plantas que não são cultivadas em Cabo Verde e fazemos cabazes e cestas personalizados. Temos novidades como caixa de chocolate feita com flores, produtos íntimos para homens e mulheres, acessórios, novidades que não tínhamos no ano passado”, destaca Sílvia Rosa.

Conforme disse, o preço dos produtos são acessíveis a todos os bolsos e todos os gostos. Em relação ao ano passado, Sílvia indicou que apesar da pandemia da COVID têm tido muita procura pelo que espera que a venda este ano seja ainda melhor. “Como este ano o Dia dos Namorados vai ser celebrado num dia de semana e não no final da semana em que há mais movimentação de pessoas, tencionamos fazer entregas consoante o pedido dos clientes”.

Com a pandemia tivemos muitos constrangimentos. “Tínhamos muitas pessoas a procurar o nosso serviço, uma fila de pessoas que queriam comprar flores mas, devido às restrições, só podíamos ter poucas pessoas dentro da loja. Muitos vinham com pressa e como tinham que respeitar a fila para poder entrar na loja, isso foi outro constrangimento”.

Juvinália Oliveira da loja Casa Estética e Beleza em Santa Cruz explica que para o Dia dos Namorados oferecem cuidados estéticos, pedicure, manicure, todos tipos de penteados, roupas, perfumes, cremes e acessórios.

As pessoas podem encomendar presentes, caixas surpresa, arranjos de flores artificiais com chocolate, buquês feitos de chocolate, decoração de espaços, entregas ao domicílio.

Segundo Juvinália, as expectativas são boas, “queremos vender mais do que o ano passado visto que ampliamos os nossos serviços apostando nas novidades. Queremos que as pessoas passem a conhecer os nossos serviços actuais pelo que esperamos ganhar mais clientes”.

A loja Casa Estética e Beleza pretende fazer três exposições dos produtos e serviços na Câmara Municipal de Santa Cruz, no Centro Comercial (mercado municipal) e no Liceu Alfredo da Cruz Silva.

“Nos anos anteriores fazíamos apenas cuidados estéticos como manicure, pédicure, penteados, serviços no salão, e venda de produtos como acessórios, cosméticos e roupas. Tínhamos serviços limitados”, acrescenta.

“A pandemia levou-nos a fazer adaptação e prestar serviços amplos e diferenciados que cativam mais a atenção e interesse dos clientes”, assinala.

Com Neidy Pereira (estagiária)

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1054 de 9 de Fevereiro de 2022.