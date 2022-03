Número de utilizadores da internet aumentou em Cabo Verde, mas 38,1% da população permanecia offline no início do ano

A maior parte dos países ligados à Internet está a crescer mais rápido do que antes da pandemia. Em Cabo Verde, entre 2021 e 2022, o número de utilizadores da internet e das redes sociais aumentou em 3.620 e 4.800 pessoas, respectivamente. Estas são algumas das conclusões do novo Relatório de Visão Geral Global Digital 2022, publicado no mês de Fevereiro.

O referido relatório, que avalia os insights e as tendências mundiais sobre a utilização dos dispositivos tecnológicos e os serviços de internet conectados, entre 2021 e 2022, além do aumento de mais pessoas 3.620, mais 1,0%, ligadas à Internet e do número de utilizadores das redes sociais em 1,6%, com a entrada de 4.800 novos membros, destaca ainda que em Cabo Verde, no início de 2022, o número de usuários das redes sociais era equivalente a 54,0% da população total e que o Facebook, a rede social mais usada no país, tinha 274,9 mil utilizadores, o equivalente a 78,6% da base de usuários de internet local, independentemente da idade.

Já a rede social Instagram, de acordo com o mesmo relatório, tinha 102,2 mil utilizadores no início de 2022, o equivalente a 29,2 % da base local de internautas, independentemente da idade, destacando, entretanto, que 50,7% da audiência de anúncios do Instagram é feminina, enquanto 49,3% é masculina.

De acordo com o relatório (dados da GSMA Intelligence), existiam em Cabo Verde no início deste ano 583,4 mil ligações móveis (celulares) equivalentes a 103,3 % da população total, tendo o número de ligações móveis aumentado 11 mil (+2,0 por cento) entre 2021 e 2022.

214,9 mil cabo-verdianos não utilizavam a internet no início de 2022

Em Cabo Verde, indica o relatório, existem ainda 214,9 mil pessoas que não utilizavam a internet no início de 2022, o que significa que 38,1 % da população permaneceu offline no início do ano.

O Relatório de Visão Geral Global Digital, publicado no mês de Fevereiro, em parceria com a We Are Social e Hootsuite, avalia as tendências mundiais sobre a utilização dos dispositivos tecnológicos e os serviços de internet conectados. Destaca o crescimento de dois dígitos em usuários de mídia social, com grandes ganhos para o YouTube, Instagram e Tik Tok, ao mesmo tempo que revela as novas preferências mundiais da mídia social e a ascensão da economia digital e do comércio social.

Conforme uma nota do ministério da Economia Digital, Cabo Verde continua fortemente comprometido com a implementação da sua Agenda da Estratégia Digital e na dinamização da sua Economia Digital, através do Centro Internacional de serviços digitais para a África Ocidental.

“Pretende-se prosseguir com a realização dos objectivos e alcançar as metas de aumento do número de pessoas com acesso à Internet de banda larga, a diminuição dos preços da Internet e o aumento do tráfego internacional da Internet, nomeadamente através da adopção e implementação da Tarifa Social de Internet”, lê-se no documento.

Uso da Internet em Cabo Verde em 2022

Havia 349,8 mil internautas em Cabo Verde em Janeiro de 2022.

A taxa de penetração da Internet em Cabo Verde era de 61,9 por cento da população total no início de 2022.

Os utilizadores de internet em Cabo Verde aumentaram 3.620 (+1,0 por cento) entre 2021 e 2022.

Os utilizadores de redes sociais aumentaram 4.800 (+1,6 por cento) entre 2021 e 2022.

O número de usuários de redes sociais é equivalente a 54,0 % da população total no início de 2022.

A velocidade média de conexão fixa à Internet: 16,29 Mbps – A Velocidade de ligação fixa à Internet diminuiu 0,97 Mbps (-5,6 %) nos doze meses até o início de 2022.

O Facebook tem 274,9 mil utilizadores em Cabo Verde no início de 2022, equivalente a 78,6% da base de usuários de internet local (independentemente da idade).

Instagram tinha 102,2 mil utilizadores no início de 2022, equivalente a 29,2% da base local de internautas (independentemente da idade).

50,7% da audiência de anúncios do Instagram é feminina, enquanto 49,3% é masculina.

LinkedIn tem 64,0 mil “membros”, equivalente a 11,3% da população total no início de 2022.

Twitter tem 13,1 mil utilizadores, equivalente a 2,3% do total da população no início de 2022.

Existiam 583,4 mil ligações móveis celulares em Cabo Verde no início de 2022 (dados da GSMA Intelligence).

As ligações móveis são equivalentes a 103,3% da população total no início de 2022.

O número de ligações móveis aumentou 11 mil (+2,0 por cento) entre 2021 e 2022.

Existem ainda 214,9 mil pessoas que não utilizavam a internet no início de 2022, o que significa que 38,1% da população permaneceu offline no início do ano.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1057 de 2 de Março de 2022.