Cabo Verde já utilizou 71% das vacinas recebidas contra a COVID-19

​O director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que já foram utilizadas 669.805 das 945.220 doses de vacina contra a COVID -19 recebidas pelo país, o que corresponde a 71% do stock disponível.

Jorge Noel Barreto apresentou este dado na habitual conferência de imprensa semanal sobre a evolução epidemiológica do país.

Segundo indicou, Cabo Verde tem neste momento 85,3% de adultos vacinados com a primeira dose de vacina contra a COVID19. Nos "adultos que já receberam a primeira, dose temos um total de 315.988 pessoas, o que corresponde a 85,3%. Em relação a adultos completamente vacinados, temos um total de 269.659 pessoas, o que corresponde a 72,8%”.

Quanto aos adultos que já fizeram a dose de reforço, apontou que há um total de 39.697 pessoas com a terceira dose, o que corresponde a 10,7%. "Precisamos de ter um ritmo mais acelerado de pessoas que tomam a dose de reforço", apelou.

Em relação aos adolescentes, o DNS considera que o ritmo de vacinação é muito bom: “já temos 75,1% dos adolescentes com a primeira dose de vacina, o que corresponde a 44.465 adolescentes. E adolescentes completamente vacinados temos 57,5% “.

Conforme Jorge Noel Barreto, essas informações mostram que a utilização das vacinas por parte de Cabo Verde tem sido muito boa. "Gostaríamos de estar com taxas de coberturas muito mais altas, mas compreendemos que as pessoas levam o seu tempo para se consciencializar da importância das vacinas. A vacinação tem estado a ter um efeito bastante positivo no controlo da pandemia e esperemos que a situação melhore e que as pessoas continuem a procurar a vacinação”, apontou.

Sobre os óbitos, afirmou que neste Fevereiro tivemos um total acumulado de quatro óbitos. "Os dois últimos óbitos, que aconteceram este fim-de-semana, foram de pessoas com mais de 60 anos de idade, sendo uma delas estava vacinada e outra não”.

Em termos de pessoas que estão internadas nas estruturas de saúde avançou que há 12, das quais 3 no hospital Agostinho Neto, no hospital Baptista de Sousa 5; no hospital Santa Rita Vieira 2 e "no hospital São Francisco de Assis, no Fogo e João Morais em Santo Antão há uma pessoa em cada um desses hospitais".

“Todas essas pessoas que estão internadas nos hospitais do país estão estáveis. Assim, a nossa taxa de ocupação nestas últimas 24 horas é de 13%. A média de idade das pessoas que se encontram internadas é de 66 anos, e três das pessoas que estão internadas não se encontram vacinadas, o que corresponde a 25% das pessoas que estão nesta circunstância”, frisa.

Não há pessoas internadas em situação graves ou crítica com a COVID-19. “O que vai ao encontro da evolução da situação epidemiológica. Neste momento a nossa taxa de letalidade global é de 0,7%”.

Balanço

Nos últimos 14 dias, ou seja, no período de 31 de Janeiro a 13 de Fevereiro foram analisadas 6667 amostras, o que dá uma média de 476 amostras analisadas por dia, o que permitiu identificar um total de 161 casos novos e uma média de 12 casos diagnosticados por dia, o que dá uma taxa de positividade de 2,4%.

Nos 14 dias anteriores, ou seja, de 17 a 30 de Janeiro, Jorge Barreto indicou que foram analisadas um total de 12.570 amostras, correspondendo a uma média de 898 amostras por dia, e entre as quais foram diagnosticados 1462 casos novos de COVID-19, numa média de 104 casos novos por dia e com uma taxa de positividade de 11,6%.

“Como podem verificar há aqui uma melhoria considerável destes dados ao longo das últimas semanas e esperemos que, de facto, essa situação continue a evoluir de forma positiva. A taxa de transmissibilidade ou RT está em 0,59”, assegura.

Em termos da taxa de incidência acumulada a nível nacional apontou que está em 28 por 100 habitantes, enquanto nos 14 dias anteriores estava em 257 por 100 habitantes. “Nesta altura já temos 14 concelhos com uma taxa de incidência acumulada inferior a 25 por 100 mil habitantes. Praia com 19, Tarrafal de Santiago 17, São Domingos 7, Santa Cruz 8, Santa Catarina de Santiago 17, Porto Novo 18, Paul 0, Tarrafal de São Nicolau 19, São Salvador do Mundo 12, Ribeira Grande de Santiago 23, São Lourenço dos Órgãos 15, São Miguel, Mosteiros e Maio 0”.

Jorge Noel Barreto assinalou que há 7 concelhos com a taxa de incidência acumulada entre 25 e 150 por 100 mil habitantes como é o caso de Boa Vista que tem 36, São Vicente 49, Sal 57, Ribeira Grande Santo Antão 40, Ribeira Brava São Nicolau 89, São Filipe 40 e Santa Catarina do Fogo 39.

“Ainda temos um concelho que está com uma taxa de incidência acumulada superior a 150 por 100 habitantes que é a Brava, mas penso que já na próxima semana estará abaixo disso. Brava tem 151 por 100 mil habitantes”, aponta.

Neste sentido, disse que os dados são bastante encorajadores e animadores, “esperamos que a situação se mantenha com esta tendência para melhoria e para uma evolução positiva, e para isso é preciso a colaboração de todos para que esses resultados se possam manter o que permitirá retomar várias outras actividades”.