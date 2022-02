​Governo anuncia revisão da lei do plástico ainda este ano

O Governo anuncia a revisão da lei do plástico ainda este ano. O objectivo é reduzir a quantidade de plástico nocivo ao ambiente, anunciou o Governo.

A informação foi avançada, esta terça-feira, pelo Ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, durante a abertura oficial do workshop de apresentação do projecto “Gestão de ameaças sectoriais múltiplas nos ecossistemas marinhos para alcançar um crescimento azul sustentável”, que decorreu em São Vicente.

“Nós ainda este ano vamos rever a lei do plástico. Mas, mais do que rever a lei, nós temos de implementar as medidas de política que contribuem para uma efectiva redução da utilização dos plásticos em Cabo Verde e impormos um pouco mais das nossas exigências junto das entidades internacionais, no sentido de melhor gerirmos este problema que ultrapassa as nossas fronteiras”, refere.

A tutela da pasta do ambiente não especificou as alterações a serem introduzidas, mas em Novembro do ano passado disse que a ideia é tornar a importação do plástico mais rígida, disciplinar a comercialização e utilização e criar incentivos para reforçar a reciclagem no país.

O plástico é tido como uma das maiores ameaças para o meio ambiente, principalmente para a sustentabilidade dos oceanos.Um estudo global publicado em Junho de 2021, na revista científica Nature Sustainability, revela que 80% do lixo encontrado nos oceanos é composto por plástico, sobretudo sacolas e garrafas.