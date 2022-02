Suspeito de homicídio fica em pressão preventiva

​A Policia Judiciaria (PJ) informa que deteve no passado dia 15 de Fevereiro, fora de flagrante delito, no concelho de Santa Catarina de Santiago, um indivíduo do sexo masculino, de 43 anos de idade por suspeitas de autorias de um crime de homicídio com recurso a arma branca.

Segundo um comunicado da PJ, esse crime ocorrido no dia 31 de Dezembro de 2021, na localidade de Mato Gege – interior do concelho de Santa Catarina, ilha de Santiago - sendo a vítima um indivíduo do sexo masculino, de 58 anos, que era tio do arguido. A detenção foi feita, através da Unidade de Investigação Criminal da Assomada (UICA), em cumprimento de um mandado do Ministério Público. A PJ relata ainda que o detido foi presente no dia 16 de Fevereiro às autoridades judiciárias competentes para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

