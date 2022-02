​PJ detém três indivíduos em São Vicente por prática de vários crimes

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira, 22, três indivíduos, em São Vicente, por serem suspeitos da autoria de vários crimes de armas, de receptação, roubo em residências e na via pública.

Num comunicado, a PJ explicou que esses indivíduos, de 21 a 28 anos de idade, são residentes na zona de Ribeirinha e que esses crimes ocorreram entre meados do mês de Julho do ano passado e Fevereiro deste ano.

Segundo a PJ, estes crimes foram cometidos nas zonas de Ribeirinha, Vila Nova e Lombo Tanque, em São Vicente.

Essa operação da PJ foi realizada, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo-Brigada de Combate ao Banditismo, na sequência do cumprimento de mandados de busca domiciliária.

A PJ avisa ainda que os detidos foram presentes na terça e quarta-feira no Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido, em que foi aplicado como medida de coação pessoal prisão preventiva a dois deles e apresentação periódica a um outro.