Electra, IGAE e Polícia Nacional no terreno a partir de sexta-feira para “pôr cobro ao roubo de energia”

A Electra e a Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE) rubricaram hoje um protocolo visando combater o roubo de energia elétrica já a partir desta sexta-feira no terreno, com a Polícia Nacional, para “pôr cobro a este flagelo”.

Em declarações à imprensa, o presidente do conselho de administração da Electra, Luís Teixeira, indicou que a estratégia é unir as competências e recursos das duas instituições, e, sobretudo, “apoiar na lei e ir ao terreno fiscalizar, actuar, não só de uma forma repressiva, mas também preventiva”.

“Vamos sensibilizar os operadores económicos no sentido de não se enveredaram por esse mal, mas os que insistirem vamos ter que actuar com base nas nossas competências e com base na lei”, advertiu Luís Teixeira.

De acordo com a mesma fonte, os dados de 2021 apontam para 25,5% por cento (%) de perdas elétricas, perdas técnicas e não técnicas, que são as perdas comerciais que têm a ver com o roubo de energia, tendo reforçado que são “números preocupantes”, já que representam uma perda de “mais de 2,8 milhões de contos em média, por ano”.

Estes números colocam em causa a sustentabilidade da empresa, da economia, mas também da segurança energética do País, referiu Teixeira.

Por isso, a Electra pretende actuar em várias frentes, na parte da tecnologia em que irá introduzir mais contadores inteligentes, neste momento são mais de dois mil, mas almeja introduzir mais sete mil.

” Há pessoas que querem pagar, mas não conseguem. Porém estamos a falar de operadores económicos que são pessoas que podem pagar então têm que pagar, e a única forma é aplicando a lei senão ninguém vai ter esses serviços”, concretizou o presidente do conselho de administração da Electra.

Lembrou ainda que o Governo já introduziu tarifas sociais que actualmente beneficiam “mais de 15 mil pessoas”, sendo o bairro de Eugénio Lima tem perdas “superiores a 80%”, e outros “da classe média” como Palmarejo e arredores onde as perdas representam mais de 40%.

“Mas, a energia roubada é superior no bairro de Eugénio Lima”, precisou.

Luis Teixeira comunicou ainda que na quarta-feira, 02, um técnico da Electra foi agredido no bairro de Achada de Santo António, pelo que a empresa já está a tomar todas as medidas e que “não se vai intimidar”.

Por isso, informou que a Electra vai assinar também um protocolo com a Polícia Nacional para que os técnicos tenham “mais protecção policial”, porque são “diariamente ameaçados verbal e fisicamente”, tendo apelado os incumpridores a “não enveredaram” por esse caminho.

Por sua vez, o inspetor-geral da Inspecção-geral das Actividades Económicas (IGAE), Paulo Monteiro, avançou que a instituição que dirige, juntamente com a Electra e a Polícia Nacional, vão combater o roubo de energia cada um na sua área.

“Ainda hoje vamos começar a traçar os alvos e a partir de sexta-feira estaremos no terreno com os inspectores, a PN e com os técnicos da Electra para resolver este problema”, advertiu o inspector-geral.

Quanto ao número de inspectores, que neste momento são dez, disse que o número nunca chega por causa do manancial do trabalho que a IGAE tem, no entanto, sublinhou que se trata de uma questão de estratégia.

Entretanto, lembrou que a IGAE já tem aval do Governo para recrutar mais inspectores, mas garantiu que com aqueles de que dispõe neste momento pode fazer um “bom trabalho”.

Paulo Monteiro salientou ainda que a instituição, enquanto autoridade policial na área de crime económico, será uma um “bom parceiro”, tendo garantido que situações de agressão “já não se põe mais”, já que terão a presença da Polícia Nacional.

“Primeiramente é a sensibilização dos operadores, se não funcionar, vai ser musculado”, avisou, apontando que o protocolo ora assinado tem a vigência de um ano renovável.

Segundo dados divulgados pela Electra SA, as perdas totais de electricidade em 2021, em Cabo Verde, representaram mais de 25% da produção nacional, ou seja, um total de 112.432.364 kilowatts/hora (kwh).