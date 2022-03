Fundação Donana lança campanha para reciclagem de plástico

A Fundação Donana tem em curso a campanha “reciclagem solidária”, visando a recolha de materiais plásticos descartados na natureza. A campanha decorre em todos os bairros da ilha de Santiago.

Segundo a presidente da Fundação Donana, Ana Fonseca Hopffer Almada, a campanha está inserida na vertente social da fundação e na responsabilidade ambiental da empresa CaboPlast, principal parceira da iniciativa.

“A empresa montou essa linha de reciclagem mas não tinha matéria-prima, então lembrou-se da nossa Fundação que trabalha com associações. Só na Praia temos 30 associações comunitárias, trabalhamos com escolas para a formação e educação para a cidadania. Nós temos condições para fazermos a recolha do plástico em todos os bairros”, assegurou.

A campanha “reciclagem solidária”, que decorre durante o mês de Março, pretende recolher quatro mil quilos de plástico da família do polietileno. Ou seja, garrafas de água, de refrigerantes, de shampoos, copos, pratos, sacos, tudo que é plástico descartável.

“Mas não é que seja só este mês. Vai ser um mês para fazermos a avaliação”,explicou.

Conforme Ana Fonseca Hopffer Almada, além de reciclar, a campanha pretende distribuir cestas básicas para algumas pessoas que participam na recolha. Nesse sentido, o banco alimentar vai receber cerca de 200 cestas básicas.

Entretanto, a presidente da Fundação Donana frisou que a intenção é aumentar o número das cestas, porque poderá haver a necessidade de mais, dependendo do número de pessoas que decidirem abraçar a campanha nas comunidades.

Além das associações cominitárias, Ana Fonseca Hopffer Almada revela que escolas básicas, secundárias e universidades também estarão envolvidas.

No caso das escolas básicas, serão distribuidos kits escolares às crianças mais vulneráveis que participarem da recolha e nas escolas secudnárias serão distribuidos livros.

“Envolvemos todas as escolas que fazem parte da rede da Fundação Donana. Vamos mobilizar todas essas pessoas para fazerem a recolha de plástico aqui na nossa cidade e esse plástico tem de vir limpo. Estamos a contactar empresas produtoras de plástico para ver se nos podem dar resíduos e juntamente connosco se envolverem nessa campanha”, complementou, garantindo que a Fundação aceita plásticos de pessoas que quiserem contribuir.

Ana Fonseca Hopffer Almada avança que a ideia é levar a campanha às outras ilhas mesmo onde não houver empresas de reciclagem de plástico.

“A ideia é com o tempo levar às outras ilhas mesmo que se tenha de trazer o plástico para ser reciclado na Praia”, ressaltou.