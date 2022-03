Fundação Menos Álcool Mais Vida nasce dentro de duas semanas na Cidade da Praia

A Fundação Menos Álcool Mais Vida nascerá dentro de duas semanas, na Cidade da Praia, conforme revelou esta sexta-feira à Inforpress Manuel Faustino, o rosto da campanha que a presidência de Jorge Carlos Fonseca levou a cabo no país.

“Estamos a ultimar as exigências burocráticas para ela [a Fundação] ser criada”, disse Manuel Faustino, indicando que os promotores desta iniciativa já sabem o que pretendem com ela, em termos de objectivos a atingir.

A referida Fundação terá sede na Praia e com delegações em diferentes pontos do país e até no exterior.

Segundo Manuel Faustino, em declaração à Inforpress, a Fundação vai ter representações em países como Portugal, Estados Unidos da América e outros estados africanos, porque há pessoas que já manifestaram interesse em integrar a organização.

O coordenador da campanha de prevenção do uso abusivo do álcool revelou que com a criação da Fundação pretende-se dar continuidade ao trabalho feito durante o mandato de Jorge Carlos Fonseca, que, numa recente entrevista à Inforpress, disse que está disponível para integrar esta organização.

Manuel Faustino havia garantido que a campanha ia continuar, mesmo depois do fim do mandato de Fonseca.

Em relação ao modelo da Campanha, informou que não sabiam ainda que formato teria, mas a única “certeza absoluta” é que não vão parar.

“A campanha, os objectivos e os discursos não vão parar, seguramente terá um modelo diferente, por razões óbvias, mas acreditamos que as entidades, incluindo a Presidência da República, continuarão a apoiar”, perspectivou.

A campanha iniciada pela Presidência da República, em 2018, tinha como objectivo prevenir e reduzir o uso abusivo de bebidas alcoólicas, através de acções que proporcionem mudanças de comportamento com adopção de estilos de vida saudáveis em articulação estreita com a redução do acesso às mesmas.