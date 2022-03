PJ detém indivíduo por prática de um crime de agressão sexual

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no sábado, 12, fora de flagrante delito um indivíduo, na ilha do Sal pela prática de um crime de agressão sexual com penetração, na sua forma agravada.

Num comunicado, a PJ informa que esse indivíduo do sexo masculino, de 36 anos de idade, de nacionalidade nigeriana, foi detido na localidade de Tanquinho Norte – Santa Maria, ilha do Sal. A operação foi realizada, através do Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), em cumprimento de um Mandado de Detenção do Ministério Público. Segundo a mesma fonte, a vítima, é um indivíduo do sexo feminino, de 43 anos de idade, de nacionalidade cabo-verdiana. Conforme a PJ, presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial de arguido detido, foi aplicado ao suspeito, cumulativamente, como medidas de coação pessoal - Apresentação Periódica, Proibição de contactar com a vítima, de se ausentar da ilha e do território nacional.

