PJ detém indivíduo por crime de furto qualificado na Praia

​A Polícia Judiciária (PJ) deteve no dia 10 deste mês, em flagrante delito, na zona do Palmarejo, um indivíduo, do sexo masculino, de 21 anos, residente na zona de Casa Lata, suspeito da prática de um crime de Furto Qualificado.

Segundo um comunicado da PJ, os roubos, aconteceram numa residência pertencente a uma emigrante, situada no Palmarejo, que diariamente era alvo de furto praticado por desconhecidos. A PJ informa que na posse do detido, foram apreendidas duas malas térmicas, contendo no seu interior várias louças subtraídas do interior da residência. Ainda foi possível, recuperar mais objectos de uso doméstico que tinham sido furtados na referida residência, em dias anteriores. O detido, conforme a PJ foi presente no dia 11, ao Tribunal da Comarca da Praia, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido, e aplicação de medida de coação pessoal, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva.

