Taxa de penetração e telemóveis esta em 105% em Cabo Verde

A taxa de penetração da internet em Cabo Verde é de 85%, um valor superior ao dobro da média Mundial que ronda os 42%. Os dados foram avançados hoje pelo presidente da Agência Reguladora Multissectorial da Economia, no seu discurso de abertura do fórum internacional subordinado ao tema: “Comunicações Electrónicas em Cabo Verde – Entre os Desafios Actuais e Perspectivas Futuras”.

Isaías Barreto diz que a taxa de penetração e telemóveis está em 105% em Cabo Verde.

''Não podemos e não devemos dormir à sombra das conquistas feitas. Num contexto de rápidas transformações tecnológicas precisamos de acompanhar a dinâmica do sector, precisamos de manter um espírito de permanente vigilância tecnológica e precisamos, efectivamente, de ser autênticas atalaias na torre, se não ficamos para trás", avança.

Isaías Barreto afirma que existe ainda grandes desafios e que é preciso melhor os indicadores de cibersegurança.

“Num universo de 182 países analisados pela União Internacional das Telecomunicações, no seu índice global de ciberseguranca, estamos infelizmente na posição 136. No ranking Africano ocupamos a posição 27, num universo de 43 países analisados, precisamos de trabalhar, operacionalizar o nosso computer emergency response team, precisamos de melhorar de indicadores importantes no que diz respeito a ciberseguranca , precisamos igualmente de melhorar ainda mais o ambiente para os nossos operadores de comunicações electrónicas num contexto de profunda transformação do sector", explica.

A abertura do um fórum internacional subordinado ao tema: “Comunicações Electrónicas em Cabo Verde – Entre os Desafios Actuais e Perspectivas Futuras”, promovida pela ARME, foi presidida pelo Vice-primeiro Ministro, Ministro das Finanças, do Fomento Empresarial e da Economia Digital, Olavo Correia.

O fórum conta com a participação de especialistas ligados aos operadores do sector, Governo e empresas internacionais, ANATEL do Brasil e ANGLOBAL-Angola para, na perspectiva holística do sector, partilharem a sua visão e lançarem um olhar prospectivo, para aquilo que se espera do futuro.