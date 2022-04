Olavo Correia participa nas reuniões de Primavera do FMI e do Banco Mundial em Washington

​O vice Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial, e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia, participa da reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI), de amanhã, 17, até 23 deste mês, em Washington.

Segundo uma nota do gabinete do Governo, o encontro junta os ministros das finanças e governadores dos bancos centrais dos países membros, executivos de Instituições Financeiras Internacionais, do sector privado, representantes de organizações da sociedade civil e académicos para debaterem questões de importância económica global, bem como temas específicos que fazem parte da agenda económica global, numa altura em que o mundo é confrontado com grande crise.

E que na agenda deste evento constam a realização de seminários, reuniões regionais, conferências de imprensa, entre outros eventos voltados para a economia global, desenvolvimento internacional e sistema financeiro do mundo.

Segundo a mesma fonte, esse encontro em Washington constitui mais uma oportunidade do Governo de Cabo Verde continuar a reforçar os contactos bilaterais com os principais parceiros de desenvolvimento do país e estabelecer novas parcerias estratégicas.

“Para tal, à margem da agenda das reuniões, o Ministro das Finanças e Fomento Empresarial vai estabelecer e aprofundar contactos com o Banco Mundial e o FMI, entre outras entidades parceiras”, lê-se no documento.

Conforme o mesmo documento, durante a missão será discutido o novo programa com o FMI, sobretudo a nova abordagem que o Fundo deverá ter com os países insulares em termos de acesso aos financiamentos.

E junto do Banco Mundial, o vice Primeiro-Ministro terá a oportunidade de analisar a possibilidade de o país aceder a novos pacotes de financiamento a projectos transformadores e catalíticos para a economia cabo-verdiana, tornando-a mais sustentável e resiliente.

Outra temática que será abordada durante o encontro de Washington tem que ver com a dívida pública. Particularmente, pensar, juntamente com os parceiros, numa nova abordagem para a gestão da dívida pública.

E que durante esta missão, o Governo de Cabo Verde vai apresentar aos parceiros os desafios que o país enfrenta e solicitar o engajamento tanto na questão de financiamento como no apoio técnico que ajudará o país na implementação de políticas e na capacitação técnica, no quadro da administração pública.

O Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial estará acompanhado nesta missão pelo director Nacional do Planeamento, Gilson Pina, pela diretora Geral do Tesouro, Soeli Santos, pelo director de Serviço de Prospetiva, Acompanhamento Macroeconómico e Estatísticas, Jailson Oliveira, e por uma equipa do Banco de Cabo Verde chefiada pelo Governador, Óscar Santos.