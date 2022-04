Ministro assegura que PN tem em curso operações especiais para pôr cobro à criminalidade

O Ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, afirmou que a Polícia Nacional (PN) tem em curso várias operações mais fortes e especiais para pôr cobro à recente onda de criminalidade no país.

O governante falava à imprensa esta segunda-feira à saída da cerimónia de encerramento do terceiro curso de chefes de esquadra da Polícia Nacional.

“Nós vivemos tempos em que os desafios são maiores. Neste momento, a Polícia Nacional tem em curso várias operações, estamos com operações mais fortes, operações especiais de prevenção criminal, visando pôr cobro e dizer aos cidadãos que mantenham a confiança, que a Polícia Nacional está atenta. Não só a Polícia Nacional, porque isto é um esforço da comunidade e de vários actores, mas a Polícia Nacional está ciente e ciosa e a cumprir a sua parte “, respondeu o ministro quando questionado sobre a criminalidade.

Quanto ao curso de chefes de esquadra que contou com a participação de 36 formandos, Paulo Rocha disse representar a concretização de mais uma etapa no processo de transformação daquela força policial com o foco na qualificação e na valorização dos seu capital humano, para o qual tem sido imprescindível a dedicação dos efectivos e dirigentes, classe que agora passam também a poder integrar.