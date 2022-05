​Mais de 84% da população adulta elegível vacinada com a 2ª dose

Cabo Verde conta com 84,4% da população adulta elegível vacinada com a 2ª dose da vacina contra a COVID-19 e 19,8% com dose de reforço. A informação consta do boletim de vacinação divulgado nesta quarta-feira, 4, pelo Ministério da Saúde.

Segundo o boletim de vacinação, até 23 de Abril, 318 495 adultos (97,7% da população adulta elegível no país) estavam vacinados com a primeira dose e 274 921 (84,4%) da população alvo, com a segunda dose. E até 23 de Abril, 108,9% (239 328) da população geral elegível (pessoas com ≥ 18 anos de idade que não se identificou como pertencente aos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Introdução e Vacinação contra a COVID-19) estava vacinada. A nível nacional, até à mesma data, aplicou-se um total de 64 656 (19,8%) doses de reforço, em adultos. Em relação aos adolescentes, até 23 de Abril, 45 736 (85,1% da população estimada) já foram vacinados com uma dose da vacina contra COVID-19 e 37 712 (70%) estavam completamente vacinados. O Ministério da Saúde informa que até 23 de Abril, o país tinha utilizado 704 698 (67,4%) das vacinas recebidas através do mecanismo COVAX e doações de países parceiros. De acordo com a última actualização, o país conta com 16 casos activos, 55.562 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 56.031 casos positivos acumulados.

