Fretson Rocha da Rádio Morabeza é o vencedor do Prémio de Jornalismo Financeiro

O jornalista Fretson Rocha, da Rádio Morabeza, foi o vencedor da primeira edição do Prémio de Jornalismo Financeiro, da Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC), com a reportagem “Instituições financeiras de autorização restrita”

O Presidente da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, ao presidir à cerimónia de entrega dos prémios, realçou o incentivo aos jornalistas, para que participem na próxima edição do galardão.

"Sabemos que este caminho da literacia financeira é um longo caminho. Sabemos que a atribuição deste prémio, é apenas mais um passo para se atingir o objectivo de ter uma sociedade conhecedora e ciente dos instrumentos financeiros existentes. Mas sem estes pequenos passos certamente seria mais difícil termos uma sociedade mais desenvolvida e próspera”, explica.

Além de Fretson Rocha, foram também premiados, no segundo lugar, Ricardino Pedro, da Agência Lusa, com uma matéria sobre poupança e empreendedorismo. Em terceiro ficou Daniel Almeida, do jornal A Nação, com um artigo a propósito da privatização dos TACV.

Os três galardoados receberão um prémio monetário.