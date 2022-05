Presidente da Assembleia da República de Portugal visita Cabo Verde em Julho

O Presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, visitará Cabo Verde no próximo mês de Julho. A informação foi avançada esta tarde pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, em declarações aos jornalistas, após um encontro com o Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, cidade da Praia.

Segundo o chefe da diplomacia portuguesa, o encontro centrou-se no reforço das relações entre Portugal e Cabo Verde.

"O senhor presidente deu-me conta daquilo que são as suas ideias em relação a diplomacia parlamentar, os contactos entre os parlamentos de Portugal e Cabo Verde, e não tenho dúvidas nenhumas que o presidente da Assembleia da República em Portugal, vai investir muito no relacionamento com Cabo Verde, os parlamentos Portugal e Cabo Verde, aliás ele virá em breve a Cabo Verde já no mês de Julho”, afirma.

João Gomes Cravinho iniciou segunda-feira, em Mindelo, uma visita oficial, de três dias, a Cabo Verde, tendo também visitado a ilha de Santo Antão.

Num pré-balanço da visita, o ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal destacou a “ diversidade e intensidade” das relações entre os dois países.

“Infelizmente temos problemas graves que resultam da conjuntura internacional, nomeadamente a invasão da Ucrânia pela Rússia, e isso foi objecto de diálogo já aqui na Praia com os ministros responsáveis pelos sectores da energia, agricultura, alimentação, e também das finanças” nota.

Cravinho fala em encontros “ricos, muito diversificados", que segundo diz, correspondem "à diversidade, e à intensidade" das relações entre Portugal e Cabo Verde, que irão permitir “ planear o trabalho para os próximos tempos ".

A visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal a Cabo Verde, que coincide com o Dia de África, assinalado hoje, de acordo com o governo português, “visa dar continuidade aos compromissos firmados na VI Cimeira Bilateral, que decorreu em Março na Praia