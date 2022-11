Presidente do parlamento português quer reforçar cooperação bilateral com AN

O Presidente da Assembleia da República de Portugal, Augusto Santos Silva, visitou no início desta tarde o Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia.

No final, Santos Silva disse que o encontro com o homólogo cabo-verdiano serviu para avaliar o programa de cooperação entre as duas assembleias.

“E o essencial da nossa reunião focou-se no programa de cooperação entre as duas assembleias. Nós estamos a renovar esse programa e portanto fizemos a avaliação dos trabalhos desenvolvidos até agora e verificamos também quais são as necessidades, e as possibilidades para o próximo período de cooperação”, explica.

Augusto Santos Silva manifestou interesse no reforço de cooperação entre os dois parlamentos, a nível do serviço técnico, nomeadamente formação em novas tecnologias, assim como nos instrumentos de transcrição dos debates.

“Em relação a novas áreas que podemos explorar, há essa área muito importante da segurança, quer a segurança física, quer a segurança electrónica informática, isso ao nível técnico e dos serviços. Ao nível do senhores e das senhoras deputadas, depois são constituídos os grupos de amizade bilateral, os deputados de Cabo Verde e de Portugal encontram-se frequentemente, quer no âmbito da assembleia parlamentar da CPLP, quer no âmbito de outras organizações parlamentares internacionais a que os dois países pertencem, mas o senhor presidente da Assembleia Nacional e eu próprio entendemos que também é preciso desenvolver esses contactos no plano bilateral”, avança.

O Presidente da Assembleia da República de Portugal anunciou que pretende voltar a Cabo Verde num futuro próximo, acompanhado de uma delegação parlamentar, para estreitar os contactos a nível dos deputados. Esta tarde, Santos Silva irá proferir uma conferência no Salão Beijing, da presidência da República, no âmbito das comemorações do primeiro ano de mandato de José Maria Neves como Presidente de Cabo Verde, cumprido dia 9.