5 de Julho: Presidente da AN pede mais consensos

O presidente da Assembleia Nacional defendeu que Cabo Verde precisa de entendimentos duradouros em questões essenciais do desenvolvimento do país, e que esta união deve ser assumida como desígnio nacional.

Austelino Correia, que discursava na sessão solene da Assembleia Nacional, disse que passados 48 anos, todos devem compreender que é com consenso, debate e união que se encontram as chaves para um desenvolvimento equilibrado, inclusivo e continuado do país.

Segundo o presidente da casa parlamentar, 48 anos depois da independência, o país já tem idade suficiente para adoptar atitudes e comportamentos próprios de adultos responsáveis, educados, promotores da paz e da sã convivência na diferença, daí a necessidade de harmonizar as agendas partidárias e descobrir caminhos para a construção de novos entendimentos entre todas as forças políticas à volta de de questões fundamentais.

Para Austelino Correia, o país precisa de acordos duradouros em áreas cruciais para o seu desenvolvimento, como os transportes, segurança interna, justiça, combate à violência contra as mulheres e combate aos abusos e violências contra as crianças.

Segundo o Presidente da AN, o dia 5 de Julho é uma “boa oportunidade” para pensar os desafios e perspectivar o futuro, para evocar o percurso histórico e procurar promover, “por todos os meios e com cada vez mais dedicação e entusiasmo”, a solução para os problemas dos cidadãos.

“Temos de continuar a ter ambição de ser maior, de alcançar o desenvolvimento sustentável e inclusivo, de almejar e trabalhar com determinação, coragem e vontade de vencer o futuro. Temos de ser donos do nosso destino”, disse.

Na ocasião, o presidente lamentou o facto de o parlamento ser constantemente atacado em função de “interesses inconfessos”, e que “o mais grave é que há sinais preocupantes” de que esses ataques têm sido uma tentativa de desvalorizar a democracia arduamente conquistada.