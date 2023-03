Presidente do parlamento português deve visitar Cabo Verde este ano

O Presidente do parlamento português, Augusto Santos Silva, deverá visitar Cabo Verde ainda neste ano. A informação foi avançada hoje pelo novo Embaixador de Portugal, no término de uma visita efectuada ao Presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia.

A visita, segundo Paulo Jorge Lourenço, tem a finalidade de reforçar a cooperação parlamentar entre os dois países.

"Esse é um objectivo que tem vindo a ser levado a cabo nos últimos anos e, um processo crescente que tem vindo a ganhar densidade, e a ganhar maturidade, dinamização dos grupos de amizade num e noutro país, parece ser um aspecto importante. Existe um acordo de cooperação entre as duas casas parlamentares, eu julgo que teremos em breve uma visita oficial do senhor presidente do Parlamento à Cabo Verde, julgo que este ano, é essa a indicação que vou recebendo", revela.

O diplomata promete fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fomentar a relação de “enorme proximidade” entre os parlamentares dos dois países.

"E a minha intenção, obviamente enquanto embaixador, é alimentar este diálogo, reforçar esse diálogo. Quando eu falo da importância de replicar no domínio da vida das pessoas, da mobilidade entre os dois países, ao nível social de replicar o nível de excelência que nós temos no plano político é também disso que eu falo. Acho que os parlamentos têm um papel a desempenhar nesta matéria. E eu certamente farei tudo o que estiver ao meu alcance para fomentar, para alimentar essa ligação", assegura

O novo Embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Jorge Lourenço, apresentou no Mindelo, no passado dia 28 de Fevereiro, às suas cartas credenciais, tendo assumido na altura que “quer que a relação entre as pessoas, agentes culturais e as empresas dos dois países atinja o mesmo nível de excelência que existe ao nível dos órgãos de soberania”.