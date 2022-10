Cabo Verde quer criar plano de formação profissional com Portugal

Cabo Verde e Portugal assinaram esta quarta-feira uma adenda ao acordo de cooperação para a implementação do Projecto Integrado de Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde (PIEFP-CV).

A medida tem como objectivo reforçar e aprofundar a Assistência técnica à Direcção Geral do Emprego, Sistema Nacional de Qualificações e ao IEFP, particularmente nos Centros de Emprego e Formação Profissional da Variante (CEFPV), de Santa Cruz (CEFPSCz), de Santa Catarina (CEFPSC) e do Fogo (CEFPF), melhorando a qualidade da sua oferta e transformando os Centros em entidades formadores de prestação do serviço público de emprego de referência.

O Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia, manifestou o interesse do governo em criar com Portugal um plano de formação profissional entre os dois países.

“Temos números, temos áreas já identificadas e podemos trabalhar num plano a médio prazo para podermos garantir que tudo isso se faça com tranquilidade, com normalidade, com benefícios para Cabo Verde e para Portugal. Mas sobretudo com benefícios para os jovens cabo-verdianos que procuram e almejam um emprego qualificado e um emprego bem remunerado. Se nós conseguimos trabalhar essas várias dimensões estaremos em condições de aproveitar esta oportunidade, para fazermos de Cabo Verde um Hub de formação com qualidade e certificado para o cabo-verdiano, português e europeu e Mundial”, avança.

Por seu lado, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, Ana Godinho, destacou o reforço de parceria no âmbito da formação entre os dois países.

“Aqui coloco ainda com mais pressão a ambição de identificarmos, do ponto de vista dos dois países, o investimento estratégico na formação aqui em Cabo Verde, e Portugal esta disponível para ser parceiro forte e activo, e aqui deixando um repto para que até ao final deste ano estejam identificadas exactamente as áreas de investimentos estratégicas que possamos fazer no âmbito desta colaboração”, explica.

Cabo Verde e Portugal assinaram, esta quarta-feira, um memorando de entendimento sobre mobilidade laboral. A iniciativa acontece no âmbito do reforço dos laços de cooperação no sector do Trabalho e Segurança Social, entre os dois países, e acontece numa altura em que se regista o recrutamento de mão-de-obra em Cabo Verde por parte de empresas portuguesas.