Projecto Form@Empresa orçado em 2 milhões de euros

Cerca de 2 milhões de euros é o valor orçamentado para o Projecto Form@Empresa Formalização, Desenvolvimento de Empresas e Trabalho Decente em Cabo Verde, lançado hoje na cidade da Praia, financiado pelo governo luxemburguês.

O Vice Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia, ao presidir o acto de lançamento do projecto, disse que o emprego digno e a formalização são aspectos relevantes para o futuro de Cabo Verde

"Nós queremos continuar a trabalhar para garantir a inclusão social, mas sobretudo para promover uma rede de protecção social. As pessoas têm direito ao trabalho, este bem público mais importante que podemos oferecer aos nossos concidadãos, trabalho para que cada um possa viver do suor do seu esforço. Preparar os jovens com educação, com formação, dar aos jovens as competências técnicas, científicas, mas também promover os valores, porque nós não queremos apenas formar tecnólogos, queremos formar pessoas", afirma.

Olavo Correia disse também que as pessoas têm direito à formalização, saúde e segurança social.

“Nós temos a obrigação de formalizar, de ajudar as pessoas a estarem formalizadas e é muito importante que nós procuremos compreender o porquê da informalidade e possamos flexibilizar os instrumentos para garantirmos os incentivos correctos para que as pessoas possam formalizar", avança.

O Projeto Form@Empresa Formalização visa assegurar uma maior inclusão social, redução das desigualdades e assimetrias sociais e regionais e promover uma acrescida sustentabilidade económica e ambiental de Cabo Verde, em perfeito alinhamento com o PEDS II.

O evento contou com a presença do ministro da Cooperação e Acção Humanitária do Luxemburgo, do Director da Equipa de Trabalho Digno da OIT para a África Ocidental e representantes das instituições públicas e da sociedade civil com responsabilidades nas temáticas do emprego e trabalho dignos.