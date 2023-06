​Vice Primeiro-Ministro participa no Fórum da Aliança Internacional Anticorrupção 2023 do Grupo Banco Mundial

O Vice Primeiro-Ministro, Ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e Ministro da Economia Digital, Olavo Correia vai participar, como orador principal, no Fórum da Aliança Internacional Anticorrupção 2023 do Grupo Banco Mundial (International Corruption Hunters Alliance – ICHA 2023), que acontece na Costa do Marfim.

Sob o tema “Acção Colectiva em Tempo de Crise”, o fórum acontece de hoje, 14, até sexta-feira, 16, em Abidjan, Costa do Marfim, em parceria com o governo do país acolhedor e parceiros internacionais, incluindo as Nações Unidas e a Transparência Internacional.

Segundo uma nota enviada, o combate à corrupção é uma prioridade para o Banco Mundial. "Como parte desse compromisso, o Organismo está a realizar o ICHA 2023 para reunir profissionais e experts na temática anticorrupção ao nível global, para dialogar sobre os desafios, mas também as soluções para o avanço da agenda anticorrupção".

A mesma fonte indicou que o Vice Primeiro-Ministro irá discursar na cerimónia de abertura do evento, num painel a ser constituído por personalidades, nomeadamente o Ministro da Promoção da Boa Governação, do Reforço das Capacidades e da Luta contra a Corrupção, República da Costa do Marfim, do Director Executivo e Director Administrativo, Grupo Banco Mundial, da Diretora Executiva, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime e do Vice-Presidente da República da Costa do Marfim.