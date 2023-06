Segunda edição do PDE orçado em 54 milhões de escudos

O Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo (PDE), do Governo, beneficiou 278 jovens durante o ano de 2022. Dados divulgados, hoje, pela directora do Departamento do Emprego do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), durante a apresentação pública dos Resultados do programa.

Evna Fonseca diz que o programa foi orçado em 35 mil contos, com o propósito de apoiar 178 jovens, mas que acabou por ultrapassar o número de beneficiados. "O programa Desenvolvimento do Empreendedorismo, financiado pelo governo de Cabo Verde, teve como objectivo estratégico o desenvolvimento de competências na área de empreendedorismo. No final, os beneficiários tiveram acesso à atribuição de kits para o início de seus negócios. Inicialmente, foi proposto o fornecimento de 178 kits, mas no final conseguimos atingir 278 beneficiários com apoio ao empreendedorismo por meio desses kits para o primeiro negócio”, revela. No término da Apresentação Pública do Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo, o Governo, através da Direcção Geral do Emprego e o IEFP, assinou um contrato-programa para execução da segunda edição do PDE, orçado em 54 mil contos, para beneficiar 284 unidades de negócio a nível nacional. O acto foi presidido pelo Vice-Primeiro Ministro, ministro das Finanças e do Fomento Empresarial e ministro da Economia Digital. Olavo Correia comprometeu-se a aumentar o orçamento do programa. “Nós estamos a falar de 270 kits, mas temos milhares de jovens que eventualmente precisavam de kits. Portanto, precisamos aumentar de escala e, vamos trabalhar para com a minha equipa e eu também enquanto ministro da Finanças para aumentarmos ainda mais o envelope, em segundo lugar temos que fazer rápido, quem esta na pobreza, quem esta no desemprego, os jovens que estão na dificuldades esses não tem tempo, nós temos que mudá-los a vida é ontem não é hoje ou amanhã ou depois de amanhã” assegura. O PDE II beneficiará um total de 284 unidades de negócio a nível nacional e está orçado no valor total de 54 mil contos, financiados pelo Orçamento do Estado.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.