​Comissão Nacional de Eleições ganha sede própria

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) acaba de inaugurar a sua sede, na Cidade da Praia. O acto de inauguração foi presidido pelo presidente da Assembleia Nacional em exercício, Armindo da Luz e co-presidido pela Ministra da Justiça, Joana Rosa.

Segundo Armindo da Luz foram alguns anos de espera e um conjunto de obstáculos que foram ultrapassados. “Não foi fácil chegar até aqui, mas foi possível chegar a bom termo e com o engajamento de todos e especialmente da direcção da CNE e dos seus membros”, indica.

Armindo Luz afirmou que a Assembleia Nacional congratula-se hoje por mais um dos seus órgãos externos ganhar uma sede própria e moderna.

A Ministra da Justiça, Joana Rosa, vai na mesma linha dizendo que a CNE tem dado satisfação, tanto para os políticos como para a sociedade cabo-verdiana. "Orgulha-nos em ter órgãos que sabiamente tem sabido ou podido dar o seu contributo independente e imparcial, por forma que possa dar satisfação a ambos os sujeitos, políticos e sociedade cabo-verdiana”.

Por outro lado, disse que da parte do Ministério da Justiça vão continuar a colaborar e cooperar, “temos desafios que vão sendo superados em função daquilo que é a realidade também do país, reconhecemos os desafios, mas estamos de braços abertos para superarmos os grandes desafios que ainda nos coloca. Temos dificuldades do ponto de vista financeiro e desafios, mas esta inauguração hoje é prova de que nós com poucos recursos poderemos fazer mais e melhor, e foi o que a CNE fez”.

Para a presidente da CNE, Maria do Rosário Pereira, após 27 anos de existência desta instituições, estão em condições de dizer que muito já foi feito, mas muito precisa ser feito para a consolidação e o aperfeiçoamento do cumprimento cabal das importantes atribuições da CNE.

“Mas hoje estamos aqui para comemorar este feito concreto, que é atribuição desse edifício, a sua remodelação e o albergamento dos serviços e das pessoas que servem a CNE”, augura.

Maria do Rosário Pereira sublinhou que a CNE com a inauguração da sua sede renasceu com alma nova. “Este edifício que temos hoje impõe uma nova responsabilidade aos seus servidores, põe a consciência dos seus deveres para com os cabo-verdianos, o dever superior da perfeição e também audaciosa na independência do acto de realizar eleições”.

E na ocasião foi prestada uma homenagem ao antigo membro e vice-presidente da CNE, Amadeu Barbosa, que faleceu, no ano passado (2021). "Amadeu Barbosa é um homem que serviu esta instituição. Era um homem corajoso, frontal e firme nas suas convicções".