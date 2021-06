CNE apresentou website da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da CPLP ao Presidente da República

A Presidente da CNE apresentou ao Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, o website da Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

Maria do Rosário Pereira diz que o website é um espaço da CPLP para os cidadãos conhecerem a realidade política eleitoral e acompanharem as notícias sobre a administração eleitoral dos países de língua portuguesa.

Maria do Rosário Pereira avança ainda que a Rede dos Órgãos Jurisdicionais e de Administração Eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa permite às administrações eleitorais trabalharem em conjunto e identificarem dificuldades e fragilidades, assim como os pontos fortes, para a organização de eleições credíveis no espaço da CPLP.

"Esta rede permite-nos trabalhar juntamente apoiando tecnicamente e também com o pessoal para pormos em prática as nossas iniciativas e trocarmos as boas praticas em processo eleitoral. Pensamos que esta plataforma será de muita relevância não só para os cidadãos, mas também para os órgãos de comunicação social, que poderão encontrar num único espaço todas as informações e todas as notícias e ocorrências nos países da CPLP ", avança.

Os membros da CNE, também já estão no término do mandato, mas Maria do Rosário Pereira garante que o órgão está a preparar a eleição presidencial.

Os dirigentes da CNE ''continuam em funções até a nova comissão" ser nomeada. "Neste momento decorre o recenseamento eleitoral no país e na diáspora, e o objectivo é dinamizar o recenseamento eleitoral, fazer com que os cidadãos que estão fora entrem nos cadernos, e com a saída do decreto presidencial todos os actos eleitorais que estarão no calendário eleitoral serão executados dentro de um quadro de normalidade, e nós acreditamos que mais uma vez a Comissão Nacional de Eleições, conseguirá garantir aos cabo-verdianos um funcionamento adequado, e garantir um processo que seja transparente, justo, acima de tudo seguro " explica.

Cabe à Assembleia Nacional a eleição dos membros da Comissão Nacional de Eleições.