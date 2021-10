José Maria Neves reuniu com o Presidente da República Jorge Carlos Fonseca

O Presidente da República eleito, José Maria Neves, esteve reunido esta manhã com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

No final do encontro o Presidente eleito, José Maria Neves, disse que a reunião serviu para falar da Presidência e de questões políticas nacionais e internacionais em cima da mesa.

“Teremos a oportunidade de fazer um último encontro, nas vésperas da posse, para a passagem dos dossiers, mas foi uma visita de cortesia para troca de impressões sobre a situação política nacional e internacional e para também discutirmos alguns pontos da agenda a nível do país e a nível internacional” explica.

O presidente eleito avançou que o mau ano agrícola é uma preocupação e que assim que assumir a Presidência vai trabalhar este dossier “com o governo, mas também com as autoridades municipais. Estarei em várias ilhas precisamente para acompanhar de perto essa questão, acompanhar de perto as medidas que o governo vai tomar em relação a esta matéria. O governo já anunciou um programa de mitigação dos efeitos do mau ano agrícola e vamos fazer o acompanhamento, vamos apoiar o governo na mobilização de parcerias, de investimentos para fazermos face a mais um mau ano agrícola”, avança.

Segundo José Maria Neves a tomada de posse como Presidente da República deverá ocorrer no início de Novembro. A data será anuncia em breve pelo parlamento.

O vencedor das eleições de domingo pretende convidar para a cerimónia todos os presidentes da CPLP e CEDEAO, para além de várias personalidades nacionais e internacionais.