Presidente da República quer mais apoios para as famílias

Na mensagem do Chefe de Estado para o Dia Internacional da Família, que se assinala este domingo, José Maria Neves deixa um apelo para novas medidas de políticas sociais para melhorar a condição de vida dos indivíduos e das famílias, particularmente as mais desfavorecidas.

“A Família é a unidade básica e o fundamento de uma sociedade, é onde tudo começa e termina”, escreve o Presidente da República, num reconhecimento ao papel da família, “onde é edificado um ambiente baseado em valores como a cultura, a solidariedade, a fraternidade, o compromisso, a tolerância e o respeito pela diferença”.

Apesar das transformações sociais por que têm passado, reitera o Chefe de Estado, as famílias, continuam a ser o pilar da sociedade cabo-verdiana.

“A Família deve ser a primeira e a mais importante escola e modelo de bons princípios e de valores na educação de crianças, adolescentes e jovens. Esta responsabilidade não pode e nem deve ser transferida”, sublinha José Maria Neves.

Para o Presidente da República, a paternidade e a maternidade responsáveis são exigências para o sucesso dos homens do futuro.

“O lar deve ser o melhor lugar e o mais protegido para as crianças crescerem e se desenvolverem. Assim, é inaceitável que elas possam ser vítimas de vários tipos de agressões que, infelizmente, ainda acontecem no seio da Família e que, todos nós, devemos combater. Também é de se repudiar a violência doméstica, pelas suas consequências, e por constituir um mau exemplo para os filhos”, refere igualmente a mensagem.

Os problemas financeiros que as famílias têm enfrentado não foram esquecidas pelo Chefe de Estado, que lembrou as dificuldades criadas pelos três anos de seca, os dois anos de pandemia, que ainda se faz presente, e a actual guerra na Ucrânia “que tem impactado negativamente a nossa sociedade com a subida de preços de produtos e da pobreza no país”.

“Apelo à adopção de mais medidas de políticas sociais para melhorar a condição de vida dos indivíduos e das famílias”, pede o Presidente da República, “particularmente as mais desfavorecidas, lutando pelo seu empoderamento, para continuarem a assumir as suas responsabilidades tendo em vista a sua ascensão social, tanto no meio urbano como no meio rural”.

“Valorizemos as famílias”, diz ainda José Maria Neves, “sejamos mais empáticos com o nosso próximo, pratiquemos a solidariedade e contribuamos para a inclusão social para com todos os que estão a atravessar um momento de aflição e de provação”, conclui.