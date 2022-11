Presidente da República realiza visita de três dia ao município da Praia

​O Presidente da República, José Maria Neves, realiza, a partir desta segunda-segunda, 14, uma visita de três dias ao município da Praia, no quadro da presidência de proximidade que tem estado a promover neste primeiro ano do seu mandato.

Segundo uma nota de imprensa, a que a Inforpress teve acesso, esta visita tem como objectivo “essencial”, o princípio do diálogo entre o Presidente da República e o poder local, no sentido de defender o reforço da autonomia e capacidade das autarquias.

De acordo com a agenda de trabalhos, José Maria Neves inicia a sua primeira visita do dia à Câmara Municipal da Praia, onde vai reunir-se com o edil Francisco Carvalho, seguido de um tête-a-tête com toda a equipa camarária para se inteirar do dia-a-dia da gestão, dos avanços e dos desafios do mesmo.

Ainda no mesmo dia, o Presidente da República fará um périplo pelos serviços descentralizados da Câmara Municipal da Praia, nomeadamente, o Centro de Extensão de Serviços Camarários, no Praia Shopping, seguido dos Serviços dos Bombeiros e da Protecção Civil, na Fazenda, bem como, os Serviços de Acção Social, Associativismo, Ambiente e Saneamento, no Parque 5 de Julho.

No período da tarde, o Chefe do Estado prossegue ainda a sua visita à Câmara do Comércio de Sotavento, e alguns projectos privados, com intuito de inteirar-se mais no sector do empresariado e empreendedorismo em Cabo Verde.

Na terça feira, 15, José Maria Neves dedica o segundo dia da visita ao sector da educação, com uma visita ao Liceu Pedro Gomes, em Achada de Santo António onde, também terá um encontro com as direcções de todos os liceus da capital do país.

O Presidente da República visita ainda no mesmo dia, o Comité Olímpico Cabo-verdiano, seguido de encontros com as federações, clubes e associações desportivas, bem como a visita ao projecto do sistema solar, na zona de em Ponta d ́Água, que beneficia a escola local e dois campos, sendo um relvado.

A forte preocupação com as questões sociais, levará o Chefe do Estado a visitar também o Centro de Dia de Castelão, assim como a localidade de São Francisco, as comunidades de Achada Mato (Água Funda) e de Achada Grande Frente, culminando com um encontro com líderes associativos e organizações de desenvolvimento comunitário, no “Pilorinho”.

No terceiro e último dia, o mais alto magistrado da Nação visita o Mercado do Platô, a comunidade de São Martinho, o Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional-CENORF e a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde – ADEVIC, ambos no período da manhã.

À tarde, a concluir o programa de visita ao município da Praia, José Maria Neves, manterá um encontro com a comunidade de Tira-Chapéu, também para visitar algumas das casas reabilitadas, passando depois pelo empreendedorismo Casa Para Todos, Classe A da Vila Vitória.

Por fim, o Presidente da República promove um encontro com agentes culturais no Parque 5 de Julho.