PR pede “interlocução produtiva” entre Governo e câmara da Praia para se garantir “maior inclusão social”

O Presidente da República, José Maria Neves, defendeu hoje, na Cidade da Praia, uma “interlocução muito produtiva” entre o Governo e a Câmara Municipal da Praia para se garantir uma maior inclusão social.

A afirmação foi feita em declarações aos jornalistas, no final da visita que efetuou aos serviços da autarquia praiense, no quadro do diálogo da Presidência da República com o Poder Local, no sentido de defender o reforço da autonomia e capacidade das autarquias.

“A Praia tem enormes desafios nesses domínios e a pandemia trouxe muito mais desemprego, pobreza e desigualdade e as câmaras acabam por desempenhar um papel de inclusão porque estão mais próximas das pessoas e acabam por ter maior impacto das demandas e das exigências da sociedade”, explicou.

Por isso, defendeu uma “interlocução muito produtiva” com o Governo e outras autoridades no sentido de serem mobilizados os recursos necessários e a afirmação de programas concretos para se garantir uma “maior inclusão e justiça social”.

“De todo modo, o que podemos perceber é que há alguns projectos que foram apresentados hoje que apontam no sentido de a câmara mobilizar outras parcerias, da própria sociedade civil, para fazer face a esses enormes desafios que existem no domínio da inclusão social”, apontou.

Em relação à visita, José Maria Neves salientou as apostas na problemática da sustentabilidade ambiental, o embelezamento e o desenvolvimento humano da Cidade da Praia e prometeu buscar parcerias para o desenvolvimento sustentável do maior município de Cabo Verde.

“Visita à Praia é normalmente importante (…) tem enormes desafios no domínio do urbanismos e requalificação, com muito bairros de construção informais e podemos ver os esforços que estão a fazer nestes domínios, assim como a nível do saneamento, na recolha e tratamento do lixo”, notou o chefe de Estado.

Por sua vez, o presidente da câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, classificou de “momento sublime” esta visita do mais alto magistrado da Nação ao município, por ser ele, conforme observou, portador de uma mensagem de “esperança, diálogos e consensos”.

“Para nós, isto é o mais importante porque vem trazer mais alento ao nosso município, às instituições instaladas no concelho e a todos os praienses”, notou Francisco Carvalho.

No período da tarde, o chefe de Estado prossegue a visita de três dias ao Município da Praia, com deslocação à Câmara de Comércio do Sotavento e a alguns projectos privados, com intuito de se inteirar mais do sector, do empresariado e empreendedorismo em Cabo Verde.

Na terça feira, 15, José Maria Neves dedica o segundo dia da visita ao sector da educação, com uma visita ao Liceu Pedro Gomes, na Achada de Santo António, onde também terá um encontro com as direcções de todos os liceus da capital do País.

O Presidente da República visita ainda no mesmo dia o Comité Olímpico Cabo-verdiano, seguido de encontros com as federações, clubes e associações desportivas, bem como a visita ao projecto do sistema solar, na zona de Ponta d ́Água, que beneficia a escola local e dois campos, sendo um relvado.

A “forte preocupação” com as questões sociais levará o chefe de Estado a visitar também o Centro de Dia de Castelão, assim como a localidade de São Francisco, as comunidades de Achada Mato (Água Funda) e de Achada Grande Frente, culminando com um encontro com líderes associativos e organizações de desenvolvimento comunitário, no “Pilorinho”.

No terceiro e último dia, o mais alto magistrado da Nação visita o Mercado do Platô, a comunidade de São Martinho, o Centro Nacional Ortopédico e de Reabilitação Funcional-CENORF e a Associação dos Deficientes Visuais de Cabo Verde – ADEVIC, ambos no período da manhã.À tarde, a concluir o programa de visita ao município da Praia, José Maria Neves, manterá um encontro com a comunidade de Tira-Chapéu, também para visitar algumas das casas reabilitadas, passando depois pelo empreendedorismo Casa Para Todos, Classe A da Vila Vitória.

Por fim, o Presidente da República promove um encontro com agentes culturais no Parque 05 de Julho.