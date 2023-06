PR homenageia personalidades e instituições ligadas ao ambiente

O Presidente da República vai homenagear dez personalidades e quatro instituições ligadas à defesa do ambiente com a medalha de mérito no contexto do 48.º aniversário da independência nacional, segundo decreto presidencial consultado hoje pela Lusa.

"É justo enaltecer o percurso e as contribuições científicas desenvolvidas nesta área por um punhado de especialistas nacionais e estrangeiros das ciências naturais e ambientais e, em particular, por uma reputada instituição nacional, bem como o labor denodado de organizações que se têm destacado na defesa do ambiente, da biodiversidade e sustentabilidade ecológica, e na promoção da cidadania para o ambiente", refere o texto do decreto, de 28 de Junho, com esta condecoração.

Assim, é condecorado com medalha de mérito, primeira classe, o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário, e com a mesma medalha, segunda classe, as associações ambientalistas Cabo Verde Natura 2000, Fundação Maio Biodiversidade, Fundação Tartaruga.

A condecoração, explica igualmente o decreto assinado pelo Presidente da República, José Maria Neves, surge no âmbito das comemorações da independência de Cabo Verde, e abrange ainda dez personalidades, entre especialistas nacionais e estrangeiros, das ciências naturais e ambientais: José Maria Monteiro Semedo, Manuel Leão Silva de Carvalho (a título póstumo), Maria Tereza Vera Cruz, Isildo Gonçalves Gomes, Cornelis Jan Kees Hazevoet, Emilio Rolán Mosquera, Jesús Ángel Ortea Rato, Luis Felipe López Jurado, Wolfram lobin e Antonius Tony Van Harten.

A Cabo Verde Natura 2000 é uma organização cabo-verdiana sem fins lucrativos, pioneira em conservação e protecção de tartarugas marinhas em Cabo Verde e foi fundado por uma das personalidades que também será homenageada, o biólogo e herpetólogo espanhol Luis Felipe López Jurado.

Segundo o Ministério da Agricultura e Ambiente, o Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento Agrário é um serviço público integrado na administração indirecta do Estado, e tem a missão promover o desenvolvimento agrário e rural, bem como a competitividade dos sistemas agrários e dos sistemas de produção, através da produção do conhecimento científico.

O decreto presidencial que atribui estas condecorações recorda que o Presidente de Cabo Verde foi designado líder da União Africana para a preservação do património natural e cultural do continente, o que faz aumentar a necessidade de reforçar o engajamento de todos com a protecção, integração e a promoção neste sector, para acelerar o progresso e alcançar um "desenvolvimento integrado, inclusivo e sustentável de uma África em paz consigo mesma, desempenhando um papel dinâmico na arena global".