​José Maria Neves recebe presidente brasileiro no aeroporto da Praia

O Presidente da República, José Maria Neves, recebe hoje, na Cidade da Praia, o seu homólogo Brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva. O encontro acontece às 13H00, no Aeroporto Nelson Mandela, anunciou a presidência cabo-verdiana.

De acordo com uma nota da Presidência da República, o líder brasileiro faz uma paragem na capital, para um encontro com o Chefe de Estado cabo-verdiano no regresso da Bélgica, onde participou na reunião de cúpula entre países da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e da União Europeia.

“A estada de Lula da Silva em Cabo Verde, durante pouco mais de uma hora, será uma importante oportunidade para os dois Chefes de Estado abordarem questões relevantes de interesse comum. Em destaque estarão a situação política internacional, neste contexto de múltiplas crises, a próxima Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que terá lugar em finais de agosto, em São Tomé e Príncipe, e as relações bilaterais entre Cabo Verde e o Brasil”, refere.

De acordo com a Lusa, na manhã desta terça-feira, numa transmissão ao vivo online, Lula da Silva anunciou o encontro com o homólogo cabo-verdiano, durante uma paragem na Praia antes de regressar ao país sul-americano.

“Amanhã [quarta-feira] vou embora e vou passar em Cabo Verde porque o avião não chega diretamente. Vou aproveitar para passar em Praia, que é a capital de Cabo Verde, para conversar um pouco com o Presidente de Cabo Verde, e depois eu regresso ao Brasil", afirmou o chefe de Estado brasileiro.