José Maria Neves quer SIDS com acesso diferenciado ao financiamento

Presidente da República esteve no Egipto onde participou na Cimeira das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas, COP27. José Maria Neves defende que o Índice Multidimensional de Vulnerabilidade deve ser instrumento central para que os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS na designação em inglês) tenham acesso a financiamento.

Na sua participação na Mesa Redonda de Alto Nível sobre “Financiamento inovador para clima e desenvolvimento”, José Maria Neves defendeu que o Índice Multidimensional de Vulnerabilidade deve estar no centro das decisões no que respeita à atribuição de financiamento aos Pequenos Estados Insulares (Small Island Developing States, na designação em inglês).

“Desta forma será possível concretizar um atendimento diferenciado em virtude das especificidades e vulnerabilidade dos SIDS”, tudo em nome da Justiça Climática, referiu José Maria Neves, recordando entre as vulnerabilidades específicas de Cabo Verde como Pequeno Estado Insular em Desenvolvimento, o distanciamento aos mercados, a pequenez de escala, a pobreza e desigualdades sociais; a exposição às mudanças climáticas e mais especificamente, a eventos extremos como a seca endémica.

José Maria Neves defendeu que tendo em conta a heterogeneidade dos SIDS, torna-se necessária a definição de critérios mais abrangentes do que o PIB per capita (insuficiente e volátil) para se avaliar o grau de problemas e dificuldades e para determinar a elegibilidade a financiamentos disponíveis e abordáveis.

“Assim, é fundamental a conclusão e a aceitação de um Índice Multidimensional de Vulnerabilidade que possa servir para qualificar o grau de desenvolvimento e a elegibilidade a financiamentos especiais e concretizar um atendimento diferenciado em virtude das especificidades e vulnerabilidade dos SIDS”, sustentou.

Neste sentido, informou que Cabo Verde pretende adoptar uma “Estratégia Nacional SIDS” para a implementação dos vários compromissos internacionais sobre os SIDS, nomeadamente os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o Samoa Pathway, os programas de acção de Barbados e Maurícias, a Agenda Africana 2063, entre outros compromissos.

A intenção, explicou, é aumentar a resiliência e assegurar a coerência entre a condição de SIDS e o processo de desenvolvimento sustentável, sendo o objectivo principal impulsionar a implementação de soluções concretas para a recuperação e o desenvolvimento sustentável do país.

José Maria Neves terminou a sua intervenção renovando a esperança de que a assembleia da COP27, em curso, seja um ponto de viragem nas negociações de perdas e danos e que sejam encontradas formas de se fazer justiça climática, através de um consenso sobre o que são perdas e danos e sobre como financiá-los.

A COP27 arrancou este domingo, 6, em Sharm el-Sheik, no Egipto, marcada pela publicação de um relatório alarmante sobre o aquecimento global.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, se as projecções para 2022 se confirmarem, os últimos oito anos serão os mais quentes desde que há registo.

*com Inforpress





O que é o Índice Multidimensional de Vulnerabilidade?



As Nações Unidas estão a trabalhar com os Pequenos Estados Insulares no desenvolvimento - e implementação - de um Índice de Vulnerabilidade Multidimensional (IMV). Um IMV com adesão global trará mais dados, e permite uma melhor compreensão do puzzle climático que afecta especialmente estes países.

“Quando se trata de financiamento, alívio da dívida e utilização de medições do PIB inadequadas, desactualizadas e simplistas, impedimos injustamente os SIDS de acederem à ajuda de que necessitam.

Um índice multidimensional de vulnerabilidade tem o potencial de assegurar um desenvolvimento sustentável verdadeiramente inclusivo”, apontam as Nações Unidas no seu site.

O IMV não é um exercício académico: é um instrumento vital para ajudar as pequenas nações insulares a terem acesso ao financiamento concessional de que necessitam para sobreviver à catástrofe climática, para melhorar o seu planeamento nacional a longo prazo, para pagar as suas dívidas, e para se inscreverem em regimes de seguros e compensação que podem ser a sua última esperança quando as águas subirem.

“Num mundo cada vez mais volátil e imprevisível, que futuro têm estas ilhas sem medidas que não reconheçam e respondam plenamente às vulnerabilidades competitivas e crescentes? Sem um IMV que mostre de forma orientada pelos dados como alguns países são mais vulneráveis do que outros, a capacidade dos SIDS de resistir a pandemias, choques económicos, catástrofes e alterações climáticas será perdida”, acrescenta a ONU.

Texto publicado originalmente na edição nº1093 do Expresso das Ilhas de 09 de Novembro