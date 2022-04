​Presidente da República visita órgãos de comunicação social privados

O Presidente da República José Maria Neves realiza esta quarta-feira, 27, uma visita a um conjunto de órgãos de comunicação social privada, para dar início a uma série de contactos directos com o sector de comunicação do país.

Segundo uma nota do gabinete de comunicação e imagem da Presidência da República, esta visita acontece por ocasião do 3 de Maio, Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, “traduzem o inequívoco interesse e a elevada importância atribuída pelo Chefe de Estado aos órgãos de comunicação social privada e a todos os profissionais da imprensa, como factores essenciais à pluralidade democrática, à consolidação da liberdade de expressão e ao exercício da cidadania no país”.

A mesma fonte explicou com esta primeira visita, que abarca as televisões privadas TVA, TIVER E RECORD CV, às rádios Crioula FM e Comercial, e os jornais Expresso das Ilhas e A Nação, será, também uma oportunidade ímpar para o mais alto magistrado da Nação inteirar-se das preocupações e dos grandes desafios que se colocam ao empreendedorismo desenvolvido pelo sector privado da comunicação social, que, ao longo dos anos, tem desempenhado um papel importante no país.

O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, instituído pela Assembleia Geral da UNESCO em 1993, é assinalado, este ano, sob o lema “Jornalismo sob vigilância”.