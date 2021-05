PR apela às autoridades a ajudar os trabalhadores mais carenciados para fazer face à situação da pandemia

O Presidente da República; Jorge Carlos Fonseca, apelou hoje às autoridades a intensificarem as medidas de apoio e reforçar os procedimentos de fiscalização aos trabalhadores mais carenciados para fazer face à situação da pandemia.

Na sua mensagem, por ocasião do Dia Internacional dos Trabalhadores, que se celebra hoje, Jorge Carlos Fonseca apontou que os trabalhadores, os empregadores, a sociedade civil e o Estado têm de congregar esforços para que as relações sociais sejam reatadas com a maior normalidade possível.

“O trabalhador cabo-verdiano sempre esteve na linha da frente das grandes batalhas. Não duvido que, com a sua determinação, será mais uma vez decisivo na construção das soluções que todos almejamos”, apontou o mais alto magistrado da Nação.

Por outro lado, o Chefe do Estado enalteceu os trabalhadores da saúde, os bombeiros e demais profissionais que integram o Serviço de Protecção Civil pelos trabalhos que têm feito para reduzir os grandes males desta doença e ajudar a construir um futuro mais tranquilo.

“Geralmente, o Dia do Trabalhador é um dia de festa, de luta, de reflexão. Nesta quadra tão complexa, desafiamos os trabalhadores, suas lideranças e organizações, a engajarem-se de forma decidida na prevenção da pandemia, ao mesmo tempo que procuram defender os seus legítimos interesses”, apelou.