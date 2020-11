Exploração sexual de menores é grande mal que precisa de ser erradicado- Jorge Carlos Fonseca

O abuso e a exploração sexual de menores são um dos grandes males que precisam de ser erradicados da nossa sociedade. Posição defendida, esta manhã, pelo Presidente da República, no discurso de abertura do fórum infanto-juvenil 2020, sob a temática “Um dia para reimaginar um futuro melhor para cada criança”, promovido pelo Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente (ICCA).

Jorge Carlos Fonseca diz que nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhuma família e comunidade deveriam ter de enfrentar a dor e os traumas causados pela violência sexual.

O Presidente da República afirma que o Estado e sociedade, incluindo as próprias crianças e adolescentes, as famílias, as organizações da sociedade civil, a comunicação social e todos os cidadãos, de um modo geral, têm de se organizar numa frente para combater o flagelo.

“Para isso, é fundamental que se reforcem as acções preventivas para tentar impedir que as crianças e os adolescentes sejam vítimas e, quando não for possível evitá-lo, que sejam protegidos e tratados com o máximo de cuidado e atenção, de modo a evitar a intensificação dos traumas e da sua vulnerabilidade. É preciso, pois, um enquadramento jurídico adequado, um processo judicial mais célere e justo e as condições materiais para a sua efectiva aplicação, por exemplo, no que diz respeito às salas de escuta única ou as medidas de coacção impostas”, explica.

Jorge Carlos Fonseca diz que a exploração sexual de menores é um problema ainda mais oculto e difícil de ser comprovado pelas autoridades.

“Mas é frequentemente referenciado em fora e por agentes de intervenção sociocomunitários, pelo que necessita de ser alvo de maior atenção e investigação para que, existindo, possa ser combatida. Estamos a viver tempos particularmente difíceis que tendem a aumentar o nível de vulnerabilidade e desigualdades. Já há estudos que comprovam que a violência baseada no género tem aumentado durante a pandemia de Covid-19”, avança.

O Presidente da República disse também que o abuso do álcool é uma das problemáticas que tem afectado enormemente a vida de crianças e adolescentes no nosso país. Jorge Carlos Fonseca que no âmbito da campanha “Menos Álcool, Mais Vida”, a Presidência da República está a preparar um programa infanto-juvenil sob o lema “Zero Álcool, Mais Energia”.