Conselho da República reúne-se segunda-feira

O Conselho da República reúne-se na segunda-feira, 28, para avaliar a situação epidemiológica do país.

O Presidente da República Jorge Carlos Fonseca, anunciou na sua página da rede social, Facebook que os sectores da saúde, da economia e da educação, também merecerão atenção nessa reunião, numa sessão de informação, avaliação e perspectivas.

“Além dos membros do Conselho da República, estarão presentes, como convidados do Presidente da República entidades ligadas aos três sectores atrás mencionados. Para o sector da saúde são convidados, entre outros, os Ministro da Saúde, Bastonário da Ordem dos Médicos e Director Nacional da Saúde”, indica.

Segundo o Chefe de Estado, na segunda e terceira parte da reunião, estarão, na qualidade de convidados, o vice- Primeiro-ministro, Olavo Correia e a Ministra da Educação, Maritza Rosabal.

Jorge Carlos Fonseca comunica que na terça-feira, fará uma intervenção, no encerramento do Fórum Internacional “Cabo Verde - Ambição 2030”, a convite do Governo.

Sobre a COVID-19, Cabo Verde contabiliza, segundo as últimas actualizações, 625 casos activos, 5018 recuperados, 56 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total acumulado de 5701 casos positivos.

A pandemia já provocou pelo menos 993.438 mortos e cerca de 32,6 milhões de casos de infecção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.