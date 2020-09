Jorge Carlos Fonseca reúne Conselho da República em 28 de setembro

O chefe de Estado Presidente, Jorge Carlos Fonseca, convocou para 28 de setembro uma reunião do Conselho da República, para “avaliação” da situação decorrente da pandemia de covid-19, que no arquipélago soma quase 4.600 casos da doença em seis meses.

Em nota divulgada ao início da noite desta quinta-feira, anunciando esta reunião, Jorge Carlos Fonseca recorda que o Conselho da República é um órgão político de consulta do Presidente da República e que este encontro servirá “para informação, reflexão e avaliação da situação decorrente da epidemia da covid-19 no país”, nomeadamente na áreas da “saúde, economia e educação”.

No final de Março, o chefe de Estado convocou uma reunião do Conselho da República para auscultar aquele órgão consultivo sobre a declaração de estado de emergência para travar a progressão da pandemia de covid-19.

Jorge Carlos Fonseca acabaria por declarar o estado de emergência, pela primeira vez na história do país, por um período inicial de 20 dias que foi sendo renovado, diferenciado por ilhas, até finais de Maio.

No final de Agosto, confrontado com os jornalistas sobre a possibilidade de declarar mais um estado de emergência, face à evolução da situação no país, com várias dezenas de casos de covid-19 por dia, o Presidente da República disse apenas que “nunca se pode dizer nunca mais”.

“É uma possibilidade que, em tese geral, está sempre em aberto. O que posso dizer é que, neste momento, não está na minha perspectiva”, afirmou.

Cabo Verde registava ao final do dia de hoje um acumulado de 4.565 casos de covid-19, desde 19 de Março, com 43 mortes.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 904 mil mortos e quase 28 milhões de casos de infecção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.